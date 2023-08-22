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恒指公司：恒指有68%權重股票可受惠人民幣潛在升值

港股有不少內地企業，報表貨幣為人民幣，與交易貨幣港元不同，人民幣貶值往往不利港股表現。恒指公司統計在2016年12月至今，5個升值和5個貶值期間的恒指表現，指出從歷史數據，香港股市隨著人民幣貶值而下跌、隨著人民幣升值而上升，只有疫情期間人民幣升值而港股沒有跟隨上升。

恒指公司統計5個人民幣貶值期間，人民幣貶值為3%至14%，平均下跌7.9%，恒指平均下跌18.9%，國指和恒生綜指分別平均跌17.8%和18.5%。而5個人民幣升值期間，人民幣升值3%至13%，平均升值7.7%，恒指平均升20.6%，國指和綜指則升15.2%和22.7%。恒指公司指出，股市與貨幣走勢之間的關係是動態且複雜，過去12個月，人民幣與恒指的相關係數為+0.55，與國指和綜指的相關係數分別為+0.53和+0.55，處於中等偏強水平。

恒指公司，認為人民幣如出現潛在升值，將有利於香港股市，因為人民幣相對港元升值，將推高其等值港幣的公司盈利、自由現金流等。直觀上，在其他條件不變的情況下，因人民幣走強，整個業務的等值港元股票估值將會有所提高。截至8月18日，由恒生綜指代表的大市，68%的權重股票報表貨幣為人民幣，可視為與「受惠人民幣升值」的股票，恒指相關權重有66%，而國指則高達97%。

雖然今年初至上周四（17日）人民幣兌美元匯率下跌約5%，不過恒指公司指人民幣中長期前景或有良好支撐，反彈的上行風險因素包括美國加息週期結束，以及內地政府進一步推出刺激經濟的政策。

彭博數據顯示，截至上周五市場預計 今年和明年人民幣匯率為6.70和6.55，意味預計人民幣兌美元匯率將反彈9%和11%。恒指公司表示，人民幣中長期潛在升值趨勢，旗艦指數可以為香港股市提供「受惠人民幣升值」股票的敞口。

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