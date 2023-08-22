moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%

港股連跌七日後終迎來反彈，恒指午後一度抽上，見日中高位17,965點，之後窄幅向上，惟未能收復萬八關口，埋單升167點或0.95%，報17791點，大市成交金額1022億元，較上日減少5.78%；國指升66點或1.11%，報6097點。恒生科技指數收報4000點，升1.98%。

大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升1.93%，收報87.35元；騰訊（0700）升0.31%，收報319元；美團（3690）升1.73%，收報129.2元；小米（1810）升1.41%，收報11.48元；百度（9888）收報123元，升0.9%；快手（1024）收報62.5元，升1.71%；京東（9618）收報131.3元，升1.78%；網易（9999）收報159.2元，升2.25%。

中資券商股午後明顯走高，中金（3908）收報16.58元，升6.28%；中信証券（6030）收報15.28元，升4.51%；華泰證券（6886）收報10.48元，升2.34%；中國銀河（6881）收報4.09元，升2.51%；光大證券（6178）收報5.59元，升1.27%；招商證券（6099）收報7.29元，升1.53%；廣發証券（1776）收報11.22元，升1.26%；國泰君安（2611）收報9.11元，升1.22%。

體育用品股逆市向下，安踏（2020）收報77.65元，跌1.02%；李寧（2331）日中一度見52周低，低位見過36.65元，收報37.25元，跌3.25%，為跌幅最大的藍籌；361度（1361）收報3.9元，跌2.5%；特步（1368）收報7.75元，跌1.65%；滔搏（6110）收報6.63元，跌1.04%。

內地首份線上非學科校外培訓辦學許可證下發，教育股午後續向好。中教控股（0839）收報6.59元，升4.11%；新東方（9901）收報42.2元，升5.11%；新東方在線（1797）收報38.95元，升2.5%；思考樂教育（1769）收報1.3元，升8.33%。

汽車股普遍有支持，吉利（0175）績後造好，收報9.3元，升0.65%；比亞迪（1211）收報220.8元，升1.01%；小鵬（9868）收報65.1元，升5%；理想汽車（2015）收報156.2元，升3.1%；蔚來（9866）收報86.95元，升2.41%；汽車經銷商中升（0881）升5.87%，收報23.45元，是升幅最大的藍籌。

《中國好聲音》風波愈演愈烈，製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）收報57.9元，跌11.33%。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）昨晚發盈警，今日一度見52周低，低位見過3.38元，收報3.42元，跌16.99%。

 

其他報道

中銀香港據報調升按揭現金回贈至最多3.15%

六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃

遠洋集團為20億元境內債謀展期

軟銀旗下Arm招股書 用逾3500字闡述在華所面臨風險

滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%

羅兵咸永道：夜市經濟成效有待商榷 零售業需至少1年恢復疫情前水平

【有片：埋身擊】日圓走勢持續向下 投資者現不宜買入日圓

堡獅龍聯席行政總裁張銘輝辭職 張智接任

名創優品全年盈利升1.6倍 末期息0.103美元

吉利汽車中期盈利微升1%不派息 新能源汽車銷售比例達23%

華潤電力中期多賺54% 中期息增57%至0.328元

中國建築興業上半年純利升36% 派中期息5.5仙

中糧包裝上半年多賺2% 中期息派13.3仙

恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成