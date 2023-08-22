港股連跌七日後終迎來反彈，恒指午後一度抽上，見日中高位17,965點，之後窄幅向上，惟未能收復萬八關口，埋單升167點或0.95%，報17791點，大市成交金額1022億元，較上日減少5.78%；國指升66點或1.11%，報6097點。恒生科技指數收報4000點，升1.98%。