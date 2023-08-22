港股連跌七日後終迎來反彈，恒指午後一度抽上，見日中高位17,965點，之後窄幅向上，惟未能收復萬八關口，埋單升167點或0.95%，報17791點，大市成交金額1022億元，較上日減少5.78%；國指升66點或1.11%，報6097點。恒生科技指數收報4000點，升1.98%。
大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升1.93%，收報87.35元；騰訊（0700）升0.31%，收報319元；美團（3690）升1.73%，收報129.2元；小米（1810）升1.41%，收報11.48元；百度（9888）收報123元，升0.9%；快手（1024）收報62.5元，升1.71%；京東（9618）收報131.3元，升1.78%；網易（9999）收報159.2元，升2.25%。
中資券商股午後明顯走高，中金（3908）收報16.58元，升6.28%；中信証券（6030）收報15.28元，升4.51%；華泰證券（6886）收報10.48元，升2.34%；中國銀河（6881）收報4.09元，升2.51%；光大證券（6178）收報5.59元，升1.27%；招商證券（6099）收報7.29元，升1.53%；廣發証券（1776）收報11.22元，升1.26%；國泰君安（2611）收報9.11元，升1.22%。
體育用品股逆市向下，安踏（2020）收報77.65元，跌1.02%；李寧（2331）日中一度見52周低，低位見過36.65元，收報37.25元，跌3.25%，為跌幅最大的藍籌；361度（1361）收報3.9元，跌2.5%；特步（1368）收報7.75元，跌1.65%；滔搏（6110）收報6.63元，跌1.04%。
內地首份線上非學科校外培訓辦學許可證下發，教育股午後續向好。中教控股（0839）收報6.59元，升4.11%；新東方（9901）收報42.2元，升5.11%；新東方在線（1797）收報38.95元，升2.5%；思考樂教育（1769）收報1.3元，升8.33%。
汽車股普遍有支持，吉利（0175）績後造好，收報9.3元，升0.65%；比亞迪（1211）收報220.8元，升1.01%；小鵬（9868）收報65.1元，升5%；理想汽車（2015）收報156.2元，升3.1%；蔚來（9866）收報86.95元，升2.41%；汽車經銷商中升（0881）升5.87%，收報23.45元，是升幅最大的藍籌。
《中國好聲音》風波愈演愈烈，製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）收報57.9元，跌11.33%。
HKTVmall母公司香港科技探索（1137）昨晚發盈警，今日一度見52周低，低位見過3.38元，收報3.42元，跌16.99%。
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