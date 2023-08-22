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越秀服務上半年多賺17.5% 中期息派8.9仙

越秀服務（6626）公布，截至今年6月底止中期盈利2.48億元（人民幣，下同），按年增長17.5%，每股盈利0.16元，派中期股息每股0.089港元。（）

上半年總收入為15.12億元，按年升38.7%，其中自非商業物業管理及增值服務所得收入為12.1億元，增長49.4%；自商業物業管理及運營服務所得收入為3.01億元，升7.7%。期內毛利率為28.1%。

截至6月底，公司合約面積為7750萬平方米，在管面積為5880萬平方米，較去年底分別增長9.8%及13.7%。

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