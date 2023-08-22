越秀服務（6626）公布，截至今年6月底止中期盈利2.48億元（人民幣，下同），按年增長17.5%，每股盈利0.16元，派中期股息每股0.089港元。（）
上半年總收入為15.12億元，按年升38.7%，其中自非商業物業管理及增值服務所得收入為12.1億元，增長49.4%；自商業物業管理及運營服務所得收入為3.01億元，升7.7%。期內毛利率為28.1%。
截至6月底，公司合約面積為7750萬平方米，在管面積為5880萬平方米，較去年底分別增長9.8%及13.7%。
其他報道
六博企擬參與活化舊區擴非博彩投資 永利先推福隆新街步行區計劃
滬深三大指數終止兩連跌 滬指3100點失而復得 收升0.88%
羅兵咸永道：夜市經濟成效有待商榷 零售業需至少1年恢復疫情前水平
恒指半日反彈28點 奧園健康大漲24% 星空華文逆市再插一成
滬指失守3100點 以半日最低位收市 創板指2100點得而復失
《好聲音》風波愈演愈烈 星空華文曾插水15% 過去3日股價「腰斬」
TVB交代曾志偉健康狀況：康復情況理想 暫無法參與任何幕前工作
HKTVmall母企香港科技探索昨晚發盈警 股價今早曾跌逾15%
字節跳動據報與美國政府協商經年 華府可任意讀取TikTok內部訊息