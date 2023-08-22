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恒發受APITA翻新及超市需求減少致中期虧損1800萬 首不派中期息

經營百貨零售業務的恒基發展（0097）公布6月底止中期業績，期內受到太古城之APITA進行分階段翻新工程令銷售額下降，加上去年底起取消社交距離措施，令顧客對集團的超級市場食品及日用品之需求減少影響，致由盈轉虧，虧損1800萬元，為2014年度中期及全年均錄得虧損以來，在事隔9年再錄虧損。同時其不派中期息，為該集團上市以來首次不派中期息。

期內恒發經營五間千色Citistore之百貨公司、四間C生活之實用家品專賣店、兩間名為APITA或UNY附設超級市場之百貨公司，及兩間名為UNY之超級市場。當中千色Citistore為元朗店進行翻新。千色Citistore亦在期內與供應商加強合作，推出「韓國食品節」及「泰國食品節」等多項推廣活動，於四月推出電子購物禮券，為屬下53萬名會員帶來更方便之購物體驗。千色Citistore期內錄得銷售收入按年增長6%至7.81億元，但是自營貨品收入減少10%至只佔1.62億元，反而特許專櫃銷售則按年增長37%至2.25億元。整體千色Citistore期內稅後盈利按年增長3%至4100萬元。

包括APITA或UNY系列的百貨公司及超市則錄得稅後虧損5400萬元，主要與去年底起取消社交距離措施，令顧客對超級市場食品及日用品之需求減少。同時位於太古城之APITA繼期內繼續為餘下包括超級市場的部份鋪面進行翻新，令銷售額進一步受到影響等原因所致。來自千色Citistore及Unicorn之綜合稅後虧損合共為1300萬元。

集團主席李家誠表示，恒發一直致力整合千色Citistore及Unicorn之業務。兩者之網上購物平台已於七月併入「CU APP」之手機應用程式內。實體店舖方面，APITA分階段翻新工程進展順利，預計可於本年第四季全面完成。同時新近建成之中央分發中心及冷藏庫，於期內運作暢順。連同繼續推行集中採購，集團營運效率及成本效益將有望進一步提升。

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