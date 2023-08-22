內房出險後，物管市場併購機會增加，但管理層指，物管行業分散度仍大，一直有接觸不同項目，包括上市、未上市，也包括已爆雷的內房，惟會更審慎挑選，會考慮項目在管規模、與越秀服務見前管理區域的重疊性，項目本身與管理密度能否相匹配，估值是否合理、可持續性及及增值服務發展潛力，以及避免因收併購而造成商譽減值等。

管理層又指，收併購只是其中一種方式，公司還是傾向於通過外拓方式增加管理規模，相信未来第三方佔比會越來越多。

上半年越秀服務的收入按年增38.7%，至15.12億元，當中來自非商業物業管理及增值服務所得收入為12.108億元，按年增49.4%，來自商業物業管理及運營服務所得收入為3.01億元Z，按年增長7.7%。

截至六月底，集團毛利率28.1%，按年跌3個百分點﹔當中非商業物業管理及增值服務的毛利率由2022年中期的31%下降至2023年中期的27.3%，是由於集團積極拓展業務規模和發展增值服務，而增值服務業務處於成長期，導致此分部的整體毛利率降低。

至於商業物業管理及運營服務的毛利率由2022年中期的33.7%下降至2023年中期的31.5%，主要由於市場定位及管理諮詢服務的定價參考出租率及租金單價等因素，隨著新開業項目的出租率趨於穩定，本期間該等業務組合的平均毛利率略微下降。