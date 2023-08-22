舜宇光學（2382）公布截至6月底止中期業績，收入按年減少15.9%至142.8億元（人民幣，下同）；毛利按年減少39.5%至21.3億元，毛利率按年跌5.9百分點至14.9%；純利按年大減67.8%至4.37億元；每股盈利39.99分，不派中期股息。
期內光學零件收入按年下降1.8%至43.2億元，光電產品則按年減少21.3%至97.4億元，集團表示，隨供應鏈芯片缺貨的逐步緩解，車載鏡頭相關收入有所增長，而相關光學部件的收入亦顯著增長，但受智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭持續降規降配的影響，手機攝像模組的出貨量及平均銷售價格按年都有所下降，而且VR相關產品的收入也因VR市場銷售遇冷而有所下降。業績顯示，手機相關產品銷售按年減少24%至96.9億元，AR/VR按年減少28.9%至4.69億元，僅有車載相關產品按年升43.3%至24.7億元。
另光學儀器業務收入按年增長11%至2.24億元，主要是應用於國內工業和醫療領域的光學儀器市場需求增加，而且整體海外市場需求增加。
按地區劃分，內地市場收入按年跌21.6%至90.2億元；亞洲（內地除外）按年減14.8%至 36.8億元；歐洲按年則升31.4%至7.9億元；北美洲按年升20.8%至5.15億元。
集團表示，集團仍將面臨全球經濟復甦緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等重大挑戰，但將捉緊未來數字經濟和綠色經濟為主的市場機會，實現持續穩健的業務發展。
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