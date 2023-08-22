期內光學零件收入按年下降1.8%至43.2億元，光電產品則按年減少21.3%至97.4億元，集團表示，隨供應鏈芯片缺貨的逐步緩解，車載鏡頭相關收入有所增長，而相關光學部件的收入亦顯著增長，但受智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭持續降規降配的影響，手機攝像模組的出貨量及平均銷售價格按年都有所下降，而且VR相關產品的收入也因VR市場銷售遇冷而有所下降。業績顯示，手機相關產品銷售按年減少24%至96.9億元，AR/VR按年減少28.9%至4.69億元，僅有車載相關產品按年升43.3%至24.7億元。

另光學儀器業務收入按年增長11%至2.24億元，主要是應用於國內工業和醫療領域的光學儀器市場需求增加，而且整體海外市場需求增加。

按地區劃分，內地市場收入按年跌21.6%至90.2億元；亞洲（內地除外）按年減14.8%至 36.8億元；歐洲按年則升31.4%至7.9億元；北美洲按年升20.8%至5.15億元。

集團表示，集團仍將面臨全球經濟復甦緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等重大挑戰，但將捉緊未來數字經濟和綠色經濟為主的市場機會，實現持續穩健的業務發展。

其他報道

越秀服務：冀維持50%派息比率

恒地半年多賺18%中期息維持0.5元 稱倘政府無措施樓市將甚低沉

雅居樂料上半年轉蝕最多45億人幣

泡泡瑪特上半年純利4.77億人幣 按年升43%

神冠中期純利大跌九成至121萬人幣 不派中期息

敏實集團上半年多賺35% 不派中期息

太古A股及B股各派特別息8.12元及1.624元

羅康瑞︰內地樓市調整未完 續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多

金山軟件中期扭虧賺2.5億元人幣 不派息

天星銀行恢復企業銀行業務

WeLab Bank上調中長期定息 新增兩年期定存4.5厘

百度次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期 美股盤前升近4%

證監會對興證作出譴責 罰款350萬元

同程旅行第二季扭虧 賺3.56億元

中飛租賃中期扭虧賺2.01億 每股派息持平至0.15元

康師傅中期盈利升三成至16.4億人幣 不派息

快手上季經調整純利26.94億人幣勝預期 上市後首錄季度淨利潤

瑞安房地產上半年盈利升37% 中期息削11%每股派3.2仙

安踏中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3% 中期息82港仙

越秀服務上半年多賺17.5% 中期息派8.9仙

恒指公司：恒指有68%權重股票可受惠人民幣潛在升值

港股連跌七日後終反彈 收漲167點 中資券商股受捧 HKTVmall母企逆市插17%