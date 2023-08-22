亨得利（3389）公布中期業績，股東應佔虧損為198.5萬元，較去年同期大幅收窄91.3%；若只計算持續經營業務同比，則由盈轉虧，去年同期有盈利1580萬。不派中期息。
期內，來自終止經營業務的毛利約為1.041億元，按年升81%，毛利率15.4%，按年升4.5個百分比。公司指，毛利及毛利率的上升主要源於大宗商品貿易價格波動以及終止鐘錶業務導致庫存撥備大幅下降等因素。而虧損下降的主要源於毛利改善及終止鐘錶業務導致庫存撥備及鐘錶業務運營費用大幅下降。
上半年持續經營業務收入為6.75億元，按年升27.9%，當中高端消費配套業務等收入為3.17億元，按年上升13.3%；大宗商品貿易收入為3.58億元，按年上升了44.4%。至於鐘錶貿易業務，集團已在2022年度內對剩餘的鐘錶庫存進行了清理，全面結束了名錶業務的運營，故回顧期內鐘錶貿易收入為零。
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