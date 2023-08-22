史美倫回望三十年前，指當時香港市場結構比較單一，需要拓展上市資源和走向多元化，而內地國有企業改革為香港創造機遇，期後雙方共同制定了開創性的框架，容許內地企業來港上市。

她續稱，當時內地還沒有《公司法》，也沒有《證券法》，卻需要有基礎性法規的情况下確保內地國企滿足香港的上市要求，於是為申請來港上市的國企制定了《到香港上市公司章程必備條款》，以此來約束上市公司。「可以肯定的是，如果沒有H股，就不會有今天的互聯互通，香港及內地經濟在過去三十年的發展歷程必定截然不同。」

史美倫認為，引進H股上市，為投資者帶來新機遇、使香港的市場變得更加多元化，同時也標誌著中國經濟改革進程邁向新時代。H股上市推動及加快了內地商界採納良好的企業管治標準，尤為是國有企業，並吸引更多國際投資者投資中國。青島啤酒（0168）於1993年上市，成為第一家在香港上市的H股。