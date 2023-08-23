道瓊斯工業平均指數收跌174點，跌幅0.51%，報34288點。標普500指數收跌12點，跌幅0.28%，報4387點。納斯達克綜合指數收漲8點，或0.07%，報13505點。

聯合健康跌1.07%，報492.34美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而波音升1.25%，報230.07元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報177.23元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報129.08元，升0.55%，亞馬遜收市報134.25元，跌0.31%，Facebook收市報287.6元，跌0.79%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報451點。德國DAX指數收漲0.66%，報15705點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7240點；英國富時100指數收漲0.18%，報7270點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.05%，報6641點。

美國2年期債息曾高見5.0502厘，是7月6日5.1176厘後最高。收市報5.0459厘，是3月8日後收市新高，當日報5.0701厘。連升3日，累計升0.1167厘，對上一次連升3日是8月11日。

美國10年期債息曾跌最多0.82%，低見4.3022厘，是8月21日4.2507厘後最低。收市報4.3241厘，是8月18日後收市新低，當日報4.2546厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至72.811基點，是8月16日74.727基點後最闊。收市報72.612基點，是8月15日後收市最闊，當日報74.759基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至119.089基點，是8月21日123.556基點後最闊。收市報112.86基點，是8月18日後收市最闊，當日報119.058基點。

道指曾跌最多0.6%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.73%。低見34256.84點，是8月21日34248.46點後最低。收市報34288.83點，是7月11日後收市新低，當日報34261.42點。連跌2日，累計跌211.83點，對上一次連跌2日是8月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月16日。

標指曾跌最多0.39%，是8月18日後最大跌幅，當日跌幅為0.8%。低見4382.77點，是8月21日4360.3點後最低。收市報4387.55點，是8月18日後收市新低，當日報4369.71點。

納指曾升最多0.75%，是8月21日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見13598.77點，是8月16日13644.32點後最高。收市報13505.87點，是8月15日後收市新高，當日報13631.05點。連升2日，累計升215.09點，對上一次連升2日是7月31日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是8月15日。