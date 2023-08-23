個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.66%，折合報316.91元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，折合報86.3元；美團（3690）跌0.99%，折合報127.92元；匯控（0005）升0.09%，折合報58.6元；建行（0939）跌1.15%，折合報4.01元。

道期現升0.133%；標期現升0.13%；納期現升0.18%。日本東證指數現跌0.07%；韓國KOSPI指數現跌0.05%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚跌0.93%或0.16點，報16.97點。

紐油現跌0.1%或0.07美元，報79.56美元；布油現跌0.23%或0.2美元，報83.83美元；金價現升0.14%或2.76美元，報1900.24美元；LME 銅期貨隔晚升1.06%或88美元，報8362.5美元。美國10年期債息現跌0.41%或0.0179厘，報4.3062厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，建行（0939）、中國人壽（2628）、石藥（1093）、網易（9999）、明源雲（0909）、電視廣播（0511）、藥明生物（2269）、微博－ＳＷ（9898）、特步（1368）等。

亨得利（3389）虧損收窄九成至199萬，不派息。

舜宇光學（2382）中期少賺近七成，不派中期息。

越秀服務（6626）：冀維持50%派息比率。

恒地（0012）半年多賺18%中期息維持0.5元，稱倘政府無措施樓市將甚低沉。

雅居樂（3383）料上半年轉蝕最多45億人幣。

泡泡瑪特（9992）上半年純利4.77億人幣，按年升43%。

神冠（0829）中期純利大跌九成至121萬人幣，不派中期息。

敏實集團（0425）上半年多賺35%，不派中期息。

太古A股（0019）及B股（0087）各派特別息8.12元及1.624元。

瑞安房地產（0272）上半年盈利升37%，中期息削11%每股派3.2仙。羅康瑞︰內地樓市調整未完，續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多。

金山軟件（3888）中期扭虧賺2.5億元人幣，不派息。

恒發（0097）受APITA翻新及超市需求減少致中期虧損1800萬，首不派中期息。

百度（9888）次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期，美股盤前升近4%。

同程旅行（0780）第二季扭虧，賺3.56億元。

中飛租賃（1848）中期扭虧賺2.01億 ，每股派息持平至0.15元。

大摩及匯豐：澳博（0880）上葡京7、8月已收支平衡，新葡京將在未來兩年翻新。

康師傅（0322）中期盈利升三成至16.4億人幣，不派息。

快手（1024）上季經調整純利26.94億人幣勝預期，上市後首錄季度淨利潤。

安踏（2020）中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3%，中期息82港仙。

越秀服務（6626）上半年多賺17.5%，中期息派8.9仙。

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