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恒指低開28點 科指跌0.28% 舜宇跌5.5% 安踏升5.6%

恒指今早低開28點或0.16%，報17762點，大市成交金額13億元；國指今早低開11點或0.19%，報6086點。恒生科技指數開市報3989點，跌0.28%。非必需消費品、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為5.13%，下跌為4.98%，無升跌為89.87%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，40隻下跌，23隻無升跌。安踏（2020）升5.6%，報82元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.57%，報61元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，10隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.7元，升5.31%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低61元，開市報61元，跌5.57%。

恒指續低於主要平均線。科指重上250天線(3982.03點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）開市報4.06元，無升跌。中國人壽（2628）開市報11.22元，無升跌。石藥（1093）開市報5.66元，升0.18%。網易（9999）開市報160.4元，升0.75%。明源雲（0909）開市報3.76元，無升跌。電視廣播（0511）開市報4.1元，升2.24%。藥明生物（2269）開市報40.75元，升0.49%。微博－ＳＷ（9898）無成交，報102元。特步（1368）開市報7.77元，升0.26%。

亨得利（3389）虧損收窄九成至199萬，不派息。無成交，報0.145元。

舜宇光學（2382）中期少賺近七成，不派中期息。見52周低61元，開市報61元，跌5.57%。

越秀服務（6626）：冀維持50%派息比率。開市報2.98元，升6.05%。

恒地（0012）半年多賺18%中期息維持0.5元，稱倘政府無措施樓市將甚低沉。開市報20.8元，無升跌。

雅居樂（3383）料上半年轉蝕最多45億人幣。開市報0.84元，跌1.18%。

泡泡瑪特（9992）上半年純利4.77億人幣，按年升43%。開市報21.9元，跌0.9%。

神冠（0829）中期純利大跌九成至121萬人幣，不派中期息。無成交，報0.295元。

敏實集團（0425）上半年多賺35%，不派中期息。開市報23.1元，升0.65%。

太古A股（0019）及B股（0087）各派特別息8.12元及1.624元。太古A開市報63.4元，升2.18%。太古B（0087）開市報10.4元，升1.56%。

瑞安房地產（0272）上半年盈利升37%，中期息削11%每股派3.2仙。羅康瑞︰內地樓市調整未完，續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多。開市報0.78元，升1.3%。

金山軟件（3888）中期扭虧賺2.5億元人幣，不派息。開市報30元，升0.33%。

恒發（0097）受APITA翻新及超市需求減少致中期虧損1800萬，首不派中期息。無成交，報0.24元。

百度（9888）次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期，美股盤前升近4%。開市報125元，升1.63%。

同程旅行（0780）第二季扭虧，賺3.56億元。開市報17.44元，升1.4%。

中飛租賃（1848）中期扭虧賺2.01億 ，每股派息持平至0.15元。無成交，報4.3元。

大摩及匯豐：澳博（0880）上葡京7、8月已收支平衡，新葡京將在未來兩年翻新。開市報3.25元，升0.31%。

康師傅（0322）中期盈利升三成至16.4億人幣，不派息。開市報10.96元，無升跌。

快手（1024）上季經調整純利26.94億人幣勝預期，上市後首錄季度淨利潤。開市報62.6元，升0.16%。

安踏（2020）中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3%，中期息82港仙。開市報82元，升5.6%。

越秀服務（6626）上半年多賺17.5%，中期息派8.9仙。開市報2.98元，升6.05%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見43.55元，開市報43.55元，升3.57%；比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，開市報32.95元，升2.01%；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；長城天下（2948）無成交，報0.3元；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，開市報32.95元，升2.01%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括第一服務（2107）低見0.35元，開市報0.35元，跌12.5%；第一服務控股（2107）低見0.35元，開市報0.35元，跌12.5%。

創52周低，其中包括，希慎（0014）低見16.22元，開市報16.22元，跌1.34%；舜宇（2382）低見61元，開市報61元，跌5.57%；恒生（0011）低見97元，開市報97元，跌1.72%；中銀香港（2388）低見20.85元，開市報20.85元，跌0.95%；港鐵（0066）低見32元，開市報32元，跌1.69%；領展（0823）低見37.5元，開市報37.5元，跌0.4%；彩虹新能源（0438）低見5.72元，開市報5.72元，跌2.89%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）開市報0.095元，升14.46%；亞洲雜貨（8413）開市報0.16元，升12.68%；雅各臣科研製藥（2633）開市報0.74元，升10.45%；蒙古能源（0276）開市報0.55元，升10%；港龍中國地產（6968）開市報0.355元，升7.58%；越秀服務（6626）開市報2.98元，升6.05%；安踏（2020）開市報82元，升5.6%。

下跌異動股，包括，第一服務（2107）創上市新低，見0.35元，開市報0.35元，跌12.5%；萬里印刷（8385）開市報0.04元，跌11.11%；香港信貸（1273）開市報0.395元，跌8.14%；國農金融投資（8120）開市報0.118元，跌5.6%；舜宇（2382）見52周低61元，開市報61元，跌5.57%。

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