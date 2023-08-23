恒指今早低開28點或0.16%，報17762點，大市成交金額13億元；國指今早低開11點或0.19%，報6086點。恒生科技指數開市報3989點，跌0.28%。非必需消費品、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為5.13%，下跌為4.98%，無升跌為89.87%。