文章提到，房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。讓全體人民住有所居是美好期待。

文章又指，強調房地產市場支柱地位和對宏觀經濟的作用，不是重走過度依賴房地產市場、房價過快上漲的老路，不代表房價又要過快上漲。當前出臺的一系列助力市場企穩回升的政策，是為了促進市場平穩健康發展。實際上，房地產業將逐步進入總量略減，平穩發展的軌道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大於求的情況下，已經不具備過快上漲的基礎。

文章提到，2022年房地產業增加值佔GDP的6.1%。與房地產業有密切關係的建築業，2022年增加值佔GDP的6.9%。把兩個支柱產業穩住，對穩定經濟大盤有重要意義。房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，可謂牽一發動全身。房地產業對原材料供應、家具家裝等上下游產業以及就業的帶動作用也都非常突出。因此，促進房地產市場平穩健康發展十分必要。

房地產業在過快上漲階段存在「高杠桿、高負債、高周轉「特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端，如今已經難以為繼。歷經多年的累積，房地產行業在逐步進入新階段時，問題越發顯露。個別房地產企業目前經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險暴露。處於調整階段的房地產行業正在修正過去存在的問題，探索房地產健康發展新模式。

針對市場中出現的已售逾期難交付項目，有關部門和各地出台一系列政策舉措推進保交樓，目的在於讓相關房地產項目渡過暫時難關，維護好購房居民權益，確保社會穩定。出現逾期項目的企業仍應履行好自救主體責任。針對一些企業出現的違規挪用預售資金等問題，有關部門也要嚴格依法依規處理。

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