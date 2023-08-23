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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌2.73點子至4.35345%，是6月8日後最低，當日報4.3325%。對上一次連跌7日是6月30日，當日拆息報4.93405%。

港元現報7.8381元貶值9點子，曾貶值最多14點子，報7.8386元，亦曾升值最多8點子，報7.8364元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.11點子至2.82548%；1星期HIBOR升1.86點子至3.88976%；2星期HIBOR升1.14點子至4.17345%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.82點子至4.78238%；6個月期HIBOR跌3.2點子至5.04214%；12個月期HIBOR跌0.8點子至5.30506%。

美元指數現報103.506貶值0.057點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43226%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9119%，連續5日擴闊，利差是2023年6月07日後最闊，當日差距為-0.9817%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年6月27日，當日利差報-0.2165%。

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