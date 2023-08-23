調查結果顯示，過半消費者表示持有由金融科技公司或虛擬銀行所發行的貸款或信用卡。而近三份二消費者計劃在來年透過金融科技公司或虛擬銀行進行信貸活動，預期相關信貸產品的數字將會進一步上升。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示：「現今的消費者行為受數碼時代、不斷變化的金融環境及全球疫情所影響，而對 Z 世代的影響尤其明顯。隨著科技繼續重塑金融服務業，金融科技公司及虛擬銀行在推動普及金融及滿足香港消費者不斷變化的需求上亦發揮著重要的作用。」

調查結果顯示，Z世代消費者計劃在來年申請新信貸或為現有信貸進行再融資，為各個世代的消費者中比例最高。

黃補充：「消費者（尤其是年輕的消費者）對信貸的需求反彈，反映其樂觀態度以及透過不同渠道獲得信貸的意欲正在上升。透過先進的數據分析和建模，金融機構可以深入了解消費者的愛好，並有效地滿足他們不斷變化的需求。」

其他報道

官媒：「房住不炒」定位不應也不會改變

雷蒙多會見中國駐美大使謝鋒 討論美中商業關係

電視廣播與騰訊視頻簽署合作框架協議

SIA：華為製造影子網絡 可繞過美國制裁

恒指低開28點 科指跌0.28% 舜宇跌5.5% 安踏升5.6%

港股ADR跌144點 夜期低水136點 建行、中人壽、石藥、網易、TVB等業績

Nike連跌9日見紀錄最長

道指跌174點 關注鮑威爾演講 美債息倒掛擴大