A股續跌，南水續流出，彭博匯總8月7日到上周五的數據顯示，貴州茅台淨賣出約62億元人民幣，報道指，北向資金撤離A股，受到對內地刺激政策的預期未兌現、復蘇疲軟、人民幣貶值等多重因素影響。港股則表現反覆，升跌均不足90點。
恒指今早低開28點，高位升85點，低位跌60點，高低波幅146點。金融、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為19.93%，下跌為29.75%，無升跌為50.3%。
恒指半日升61點或0.35%，報17852點，大市成交金額425億元；國指升22點或0.36%，報6119點。恒生科技指數收報3998點，跌0.06%。
藍籌股成交金額174.65億元，佔大市成交41.09%；科指成份股成交金額88.96億元，佔大市成交20.93%；國指成份股成交金額154.68億元，佔大市成交36.39%。
24隻雙櫃台股，總成交0.64億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.16%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.54%，至78.21億元，佔大市成交18.38%。牛熊證成交金額24.49億元，減少26.94%；窩輪成交金額53.71億元，增加1.48%。
友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。
藍籌39隻升，39隻下跌，2隻無升跌。安踏（2020）升11.65%，收報86.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.67%，收報0.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.66元，升4.92%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低60.85元，收報62.25元，跌3.64%。
恒指續低於主要平均線。科指250天線(3982.06點)反覆上落，半日高於其上。
北水南下合計淨流入20.95億元，較上日增加185.21%，連續第3日流入，累計流入123.94億元，對上一次連續3日淨流入是8月14日。南水北上合計淨流出71.98億元人民幣，較上日增加12.86%，連續第13日流出，累計流出746.85億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報4.11元，升1.23%。中國人壽（2628）收報11.32元，升0.89%。石藥（1093）收報5.63元，跌0.35%。網易（9999）收報159.8元，升0.38%。明源雲（0909）收報3.66元，跌2.66%。電視廣播（0511）收報4.18元，升4.24%。藥明生物（2269）收報40.9元，升0.86%。微博－ＳＷ（9898）收報103.9元，升1.86%。特步（1368）收報8.13元，升4.9%。
亨得利（3389）虧損收窄九成至199萬，不派息。收報0.145元，無升跌。
舜宇光學（2382）中期少賺近七成，不派中期息。見52周低60.85元，收報62.25元，跌3.64%。
越秀服務（6626）：冀維持50%派息比率。收報3.02元，升7.47%。
恒地（0012）半年多賺18%中期息維持0.5元，稱倘政府無措施樓市將甚低沉。收報21.25元，升2.16%。
雅居樂（3383）料上半年轉蝕最多45億人幣。創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌4.71%。
泡泡瑪特（9992）上半年純利4.77億人幣，按年升43%。收報22.75元，升2.94%。
神冠（0829）中期純利大跌九成至121萬人幣，不派中期息。收報0.285元，跌3.39%。
敏實集團（0425）上半年多賺35%，不派中期息。收報21.15元，跌7.84%。
太古A股（0019）及B股（0087）各派特別息8.12元及1.624元。太古A收報63.4元，升2.18%。太古B（0087）收報10.54元，升2.93%。
瑞安房地產（0272）上半年盈利升37%，中期息削11%每股派3.2仙。羅康瑞︰內地樓市調整未完，續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多。收報0.78元，升1.3%。
金山軟件（3888）中期扭虧賺2.5億元人幣，不派息。收報30.15元，升0.84%。
恒發（0097）受APITA翻新及超市需求減少致中期虧損1800萬，首不派中期息。創上市新低，見0.215元，收報0.22元，跌8.33%。
百度（9888）次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期，美股盤前升近4%。收報128.4元，升4.39%。
同程旅行（0780）第二季扭虧，賺3.56億元。收報17.68元，升2.79%。
中飛租賃（1848）中期扭虧賺2.01億 ，每股派息持平至0.15元。收報4.3元，無升跌。
大摩及匯豐：澳博（0880）上葡京7、8月已收支平衡，新葡京將在未來兩年翻新。收報3.19元，跌1.54%。
康師傅（0322）中期盈利升三成至16.4億人幣，不派息。收報11.06元，升0.91%。
快手（1024）上季經調整純利26.94億人幣勝預期，上市後首錄季度淨利潤。收報63.35元，升1.36%。
安踏（2020）中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3%，中期息82港仙。收報86.7元，升11.65%。
越秀服務（6626）上半年多賺17.5%，中期息派8.9仙。收報3.02元，升7.47%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.36元，收報1.36元，升6.25%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見104.3元，收報97.5元，跌0.51%；中國春來（1969）創上市新高，見6.25元，收報6.17元，升3.7%；創美藥業（2289）創上市新高，見13.52元，收報13.16元，升6.99%；名創優品（9896）創上市新高，見44.85元，收報44.3元，升5.35%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見848.1元，收報848元，升0.18%；比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，收報32.2元，跌0.31%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.244元，收報0.238元，升5.78%；南華金融（0619）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升12.16%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.94元，收報5.76元，升3.6%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，收報32.2元，跌0.31%；。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.35元，收報0.385元，跌3.75%；遠洋服務（6677）低見1.02元，收報1.04元，跌5.45%；萬科（2202）低見9.01元，收報9.08元，跌1.41%；融創（1918）低見0.9元，收報0.92元，跌8%；世茂集團（0813）低見0.56元，收報0.58元，跌15.94%；雅居樂（3383）低見0.81元，收報0.81元，跌4.71%；SOHO中國（0410）低見0.99元，收報1.01元，跌0.98%；嘉里物流（0636）低見7.57元，收報7.62元，跌3.18%；碧桂園（2007）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；恒基發展（0097）低見0.215元，收報0.22元，跌8.33%。
66隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見60.85元，收報62.25元，跌3.64%；謝瑞麟（0417）低見0.93元，收報0.94元，跌6%；東風集團股份（0489）低見2.88元，收報2.91元，跌1.02%；希慎（0014）低見16.1元，收報16.24元，跌1.22%；晶門半導體（2878）低見0.32元，收報0.32元，跌3.03%；中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；恒安（1044）低見28.5元，收報29元，升0.52%；恒生（0011）低見97元，收報98.6元，跌0.1%；中銀香港（2388）低見20.8元，收報21.2元，升0.71%；港鐵（0066）低見32元，收報32.15元，跌1.23%。
異動股
上升異動股，包括，環亞國際醫療集團（1143）收報1.26元，升48.24%；上海青浦消防（8115）創52周高，見0.79元，收報0.46元，升31.43%；迪諾斯環保（1452）收報0.068元，升25.93%；ITP HOLDINGS（8446）見52周低1.18元，收報1.53元，升21.43%；味丹國際（2317）收報0.4元，升21.21%；新世紀集團（0234）收報0.052元，升20.93%；復興亞洲（0274）收報0.134元，升20.72%；滄海控股（2017）收報0.226元，升17.71%；華邦科技（3638）收報0.44元，升15.79%；世大控股（8003）收報0.49元，升15.29%；基石科技控股（8391）收報0.92元，升15%。
下跌異動股，包括，照現生態國際控股（8245）收報0.105元，跌19.85%；彩虹新能源（0438）見52周低4.77元，收報4.78元，跌18.85%；天潤雲（2167）收報7.8元，跌17.89%；齊家控股（8395）收報0.91元，跌17.27%；華僑城（亞洲）（3366）見52周低0.41元，收報0.41元，跌16.33%；中國科技產業集團（8111）創上市新低，見0.047元，收報0.047元，跌16.07%；世茂集團（0813）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌15.94%；北京建設（0925）創上市新低，見0.03元，收報0.033元，跌15.38%；胡桃資本（0905）收報0.161元，跌14.36%。
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