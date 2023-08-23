A股續跌，南水續流出，彭博匯總8月7日到上周五的數據顯示，貴州茅台淨賣出約62億元人民幣，報道指，北向資金撤離A股，受到對內地刺激政策的預期未兌現、復蘇疲軟、人民幣貶值等多重因素影響。港股則表現反覆，升跌均不足90點。