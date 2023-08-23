moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大新銀行中期多賺1.1% 息0.11元 下半年保持謹慎展望

大新銀行（2356）公布，中期多賺1.1%，至11.11億元，派中期息0.11元。期內，淨利息收入升12.3%至22.69億元，淨服務費及佣金收入跌21.6%至3.77億元。信貸減值虧損降48.6%至1.56億元。淨息差由去年同期的1.74%，升至1.93%。

大新指，貸款增長持續疲弱，較2022年年底上升2%。利率迅速上調抑遏按揭貸款及企業借貸需求。大新指，貸款需求將繼續受到高息環境影響，預期投資情緒及貸款需求將維持低迷。上半年信貸質素改善，預期下半年的減值支出整體受控。惟若經濟增長放緩，若干下行風險仍然存在。隨著聯儲局上調美國息率，香港於上半年加息，集團預期下半年之加幅將減少。集團對下半年保持謹慎展望。

就重慶銀行（1963）投資的使用價值進行定期評估，對該投資價值作出2.32億元之減值撥備，高於2022年上半年1.39億元之減值撥備。

資本及流動資金狀況保持穩健。於6月30日，綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為15.6%及19.7%，而流動性維持比率為62.5%。貸款對存款比率為68.0%，去年底則為66.9%。

 

其他報道

石藥上半年純利29.7億人幣 按年持平 中期息增四成至14港仙

恒指反覆半日升61點 北水流入增1.8倍 南水13日流出

特步上半年多賺12% 中期息增半成每股派13.7仙

滬深三大指數半日走弱 滬指險守3100點

馬斯克：傳統汽車變革步伐仍然緩慢

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日

官媒：「房住不炒」定位不應也不會改變

雷蒙多會見中國駐美大使謝鋒 討論美中商業關係