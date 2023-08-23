大新銀行（2356）公布，中期多賺1.1%，至11.11億元，派中期息0.11元。期內，淨利息收入升12.3%至22.69億元，淨服務費及佣金收入跌21.6%至3.77億元。信貸減值虧損降48.6%至1.56億元。淨息差由去年同期的1.74%，升至1.93%。
大新指，貸款增長持續疲弱，較2022年年底上升2%。利率迅速上調抑遏按揭貸款及企業借貸需求。大新指，貸款需求將繼續受到高息環境影響，預期投資情緒及貸款需求將維持低迷。上半年信貸質素改善，預期下半年的減值支出整體受控。惟若經濟增長放緩，若干下行風險仍然存在。隨著聯儲局上調美國息率，香港於上半年加息，集團預期下半年之加幅將減少。集團對下半年保持謹慎展望。
就重慶銀行（1963）投資的使用價值進行定期評估，對該投資價值作出2.32億元之減值撥備，高於2022年上半年1.39億元之減值撥備。
資本及流動資金狀況保持穩健。於6月30日，綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為15.6%及19.7%，而流動性維持比率為62.5%。貸款對存款比率為68.0%，去年底則為66.9%。
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