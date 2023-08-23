集團上半年合約銷售額達259.40億元，按年增24.6%，上半年收入達271.72億元，按年跌8.8%，上半年毛利及毛利率分別為44.35億元及16.3%，分別按年跌19.03%及2.1個百分點。

集團上半年新購土地之總樓面面積合共約47.11萬平方米，總代價合共約35.46億元，截至上半年底總土儲達到2179.24萬平方米，應佔的土儲樓面面積為1834.2萬平方米。

集團截至上半年底的總現金及銀行結餘為328.07億元，淨負債比率為40.5%，較去年底的48.8%，降8.3個百分點，維持三道紅線「綠檔」。

上半年的加權平均融資成本為4.4%，保持行業低位，僅較去年底增0.2個百分點。融資成本上升主要由於期內香港銀行同業拆息繼續上升，導致集團境外借款之借貸加權平均融資成本由去年度之3.1%上升至上半年之4.6%，抵消了集團境內借款之借貸加權平均融資成本從去年度之4.9%下降至上半年之4.2%之影響。

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