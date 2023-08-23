南水今日淨流出104.61億元人民幣，較上日增64%，為8月11日後最多，而連續13日淨流出則再創紀錄以來最長，累計淨賣出近780億元人民幣。8月以來，南水持續撤離A股，此前備受外資青睞的貴州茅台成為拋售的目標之一。
貴州茅台、隆基綠能、招商銀行、五糧液和中國平安為北向資金淨賣出最多的股票，其中貴州茅台淨賣出約62億元人民幣。
彭博社引述深圳市前海建泓時代資產管理的投資總監趙媛媛表示，「內地經濟數據和信託暴雷使國際投資者不是很有信心，人民幣貶值也會加速外資流出，一般就會賣自己持倉多的核心資產」，「人民幣短期貶值態勢應該不會逆轉，短期之內不建議投資者參與外資重倉股票」。
本月以來，滬深300指數下跌已接近8%，邁向2018年10月以來最大單月下跌。成分股中，中國平安、貴州茅台、招商銀行對指數拖累最大。茅台月迄今跌幅達5.7%，其餘兩只均跌逾10%。
私募排排網在上月底的報告中表示，北向資金持股市值最多的A股公司依次是茅台、寧德時代和美的集團，持股佔流通股的比例分別為7.22%、10.84%和逾20%。
招商證券在報告中指出，外資流出增加A股短期擾動，但從歷史上看，外資大幅淨流出情況一旦轉向後A股往往企穩。報告也稱，外資在整體淨流出的同時對部分行業仍有淨流入，主要集中在非銀金融、通信等。
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