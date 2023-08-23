港交所在文中指出，當投資者對ETF的購買需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。沽空ETF是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。

文章續舉例，於7月19日，香港ETF市場成交額高達361億元，其中，成交量最大的ETF，盈富基金（2800）的成交額亦創新高，達到198億元。當日透過港股通南向交易淨買入盈富基金的金額達92億元，是推動其成交額急升的主因；而當日該ETF的沽空比率亦升至77%，其中莊家的沽空活動佔大比數。ETF沽空活動增加，反映市場上的購買需求上升。港交所強調，儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。

而在7月20日，盈富基金的成交額與前一交易日相約（197億元），但沽空活動明顯轉淡，降至9.7%，相信是由於當天投資者透過港股通大量淨賣出該ETF，從而減少了ETF莊家的沽空需要。

其他報道

小米生產電動車 據報已獲發改委批准

中海外宏洋中期盈利跌三成 中期息削17%派5仙

大新金融中期多賺9.4% 息0.36元

施政報告2023︱工聯會鄧家彪倡推出年輕人提前供樓計劃

嘉華國際上半年盈利倒退55% 中期息維持7仙

大新銀行中期多賺1.1% 息0.11元 下半年保持謹慎展望

石藥上半年純利29.7億人幣 按年持平 中期息增四成至14港仙

恒指反覆半日升61點 北水流入增1.8倍 南水13日流出

特步上半年多賺12% 中期息增半成每股派13.7仙

滬深三大指數半日走弱 滬指險守3100點

馬斯克：傳統汽車變革步伐仍然緩慢

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日

官媒：「房住不炒」定位不應也不會改變

雷蒙多會見中國駐美大使謝鋒 討論美中商業關係

電視廣播與騰訊視頻簽署合作框架協議

SIA：華為製造影子網絡 可繞過美國制裁

恒指低開28點 科指跌0.28% 舜宇跌5.5% 安踏升5.6%