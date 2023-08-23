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港交所：ETF沽空比率高 可解讀為市場需求旺盛

港交所（0388）今日發表網誌，提到市場對部分香港上市ETF的沽空比率大幅上升有所憂慮，港交所解釋，ETF沽空比率偏高一般可以被解讀為市場情緒正面、市場購買ETF需求旺盛。

港交所在文中指出，當投資者對ETF的購買需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。沽空ETF是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。

文章續舉例，於7月19日，香港ETF市場成交額高達361億元，其中，成交量最大的ETF，盈富基金（2800）的成交額亦創新高，達到198億元。當日透過港股通南向交易淨買入盈富基金的金額達92億元，是推動其成交額急升的主因；而當日該ETF的沽空比率亦升至77%，其中莊家的沽空活動佔大比數。ETF沽空活動增加，反映市場上的購買需求上升。港交所強調，儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。

而在7月20日，盈富基金的成交額與前一交易日相約（197億元），但沽空活動明顯轉淡，降至9.7%，相信是由於當天投資者透過港股通大量淨賣出該ETF，從而減少了ETF莊家的沽空需要。

 

 

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