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泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

《南華早報》報道，泰國連鎖超市Big C首席執行官Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購雜貨連鎖店「阿布泰」，其在港共有24間店舖，將會下個月起重新命名為「Big C」。此外，Big C亦計劃最快於第四季尋求在香港和曼谷雙重上市。

報道指出，Big C將透過收購「阿布泰」下月進軍香港市場，雖然未有透露收購價格，但Aswin Techajareonvikul按示，計劃未來三年內投資1.58億港元，每年開設25間店舖，至2026年底店舖數目增至99間，並增聘500多名員工。

Big C於1993年由泰國零售集團Central Group創立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，2017年退市。

阿布泰由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦，2019年政治運動期間被視為「黃店」，今年2月初民主派初選47人案開審，林景楠擔任控方證人，更宣布與「黃色經濟圈」割席，市場曾傳出門市盤點及被收購的消息。

 

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