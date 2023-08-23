恒指今早低開28點，高位升209點，低位跌60點，高低波幅270點。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為24.22%，下跌為38.06%，無升跌為37.71%。

恒指收市升54點或0.31%，報17845點，大市成交金額842億元，較上日減少17.65%，是8月15日819.04億元成交後最少；國指升19點或0.32%，報6117點。恒生科技指數收報4008點，升0.2%。

藍籌股成交金額405.7億元，佔大市成交48.18%；科指成份股成交金額214.51億元，佔大市成交25.47%；國指成份股成交金額349.49億元，佔大市成交41.5%。

24隻雙櫃台股，總成交1.19億元人民幣，相當於約1.27億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.82%，至94.09億元，佔大市成交11.17%。牛熊證成交金額34.36億元，增加2.5%；窩輪成交金額59.72億元，增加12.82%。

友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌34隻升，43隻下跌，3隻無升跌。安踏（2020）升9.72%，收報85.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.67%，收報0.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.64元，升4.72%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報62.45元，跌4.07%。

恒指續低於主要平均線。科指上試100天線(4051.9點)，曾跌穿250天線(3982.11點)。

北水南下合計淨流入31.22億元，較上日增加325.01%，淨流入金額是8月21日95.64億元後最多，對上一次連續3日淨流入是8月14日。北水連續第3日流入，累計流入134.21億元。南水北上合計淨流出104.61億元人民幣，較上日增加64.02%，連續第13日流出，累計流出779.48億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.18%，高見18000.53點，是8月18日18336.41點後最高。今日收市報17845.92點，是8月18日後收市新高，當日報17950.85點。連升2日，累計升222.63點，對上一次連升2日是8月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月10日。

科指曾升最多1.2%，今日收市報4008.86點，是8月17日後收市新高，當日報4158.28點。連升2日，累計升85.7點，對上一次連升2日是8月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月15日。

國指曾升最多1.3%，高見6177.01點，是8月18日6295.78點後最高。收市報6117.27點，是8月18日後收市新高，當日報6146.99點。連升2日，累計升86.63點，對上一次連升2日是8月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月10日。

午後消息股表現

威高（1066）據報擬出售美國醫療器械子公司 估值逾10億美元。收報8.16元，跌0.24%。

日清（1475）慶祝8.25即食麵誕生紀念日 當日請全港市民搭8號九巴。收報5.99元，升0.17%。

BC科技（0836）：料下半年若干月份實現收支平衡。收報16.06元，跌0.5%。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：截至7月底港用戶突破260萬 每三名港人就有1人曾使用服務。收報87.3元，跌0.06%。

小米（1810）生產電動車 據報已獲發改委批准。收報11.74元，升2.26%。

中海外宏洋（0081）中期盈利跌三成 中期息削17%派5仙。收報3.2元，跌3.32%。

大新金融（0440）中期多賺9.4% 息0.36元。收報17.38元，升1.64%。

嘉華國際（0173）上半年盈利倒退55% 中期息維持7仙。收報2.39元，升1.7%。

大新銀行（2356）中期多賺1.1% 息0.11元 下半年保持謹慎展望。收報5.19元，無升跌。

石藥（1093）上半年純利29.7億人幣 按年持平 中期息增四成至14港仙。收報5.63元，跌0.35%。

特步（1368）上半年多賺12% 中期息增半成每股派13.7仙。收報7.75元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報4.09元，升0.74%。中國人壽（2628）收報11.3元，升0.71%。網易（9999）收報158.8元，跌0.25%。明源雲（0909）收報3.61元，跌3.99%。電視廣播（0511）收報4.17元，升3.99%。藥明生物（2269）收報41.1元，升1.36%。微博－ＳＷ（9898）收報104.2元，升2.16%。

亨得利（3389）虧損收窄九成至199萬，不派息。收報0.145元，無升跌。

舜宇光學（2382）中期少賺近七成，不派中期息。見52周低60.85元，收報63.05元，跌2.4%。

越秀服務（6626）：冀維持50%派息比率。收報3.04元，升8.19%。

恒地（0012）半年多賺18%中期息維持0.5元，稱倘政府無措施樓市將甚低沉。收報21.15元，升1.68%。

雅居樂（3383）料上半年轉蝕最多45億人幣。創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌7.06%。

泡泡瑪特（9992）上半年純利4.77億人幣，按年升43%。收報23.6元，升6.79%。

神冠（0829）中期純利大跌九成至121萬人幣，不派中期息。收報0.29元，跌1.69%。

敏實集團（0425）上半年多賺35%，不派中期息。收報21.85元，跌4.79%。

太古A股（0019）及B股（0087）各派特別息8.12元及1.624元。太古A收報63.25元，升1.93%。太古B（0087）收報10.62元，升3.71%。

瑞安房地產（0272）上半年盈利升37%，中期息削11%每股派3.2仙。羅康瑞︰內地樓市調整未完，續有公司「爆雷」瑞房變相機會更多。收報0.77元，無升跌。

金山軟件（3888）中期扭虧賺2.5億元人幣，不派息。收報30.25元，升1.17%。

恒發（0097）受APITA翻新及超市需求減少致中期虧損1800萬，首不派中期息。創上市新低，見0.208元，收報0.215元，跌10.42%。

百度（9888）次季經調整淨利升44%至近80億人幣勝預期，美股盤前升近4%。收報128.4元，升4.39%。

同程旅行（0780）第二季扭虧，賺3.56億元。收報18.44元，升7.21%。

中飛租賃（1848）中期扭虧賺2.01億 ，每股派息持平至0.15元。收報4.25元，跌1.16%。

大摩及匯豐：澳博（0880）上葡京7、8月已收支平衡，新葡京將在未來兩年翻新。收報3.2元，跌1.23%。

康師傅（0322）中期盈利升三成至16.4億人幣，不派息。收報10.92元，跌0.36%。

快手（1024）上季經調整純利26.94億人幣勝預期，上市後首錄季度淨利潤。收報64.4元，升3.04%。

安踏（2020）中期包括分佔合營公司損益影響純利增32.3%，中期息82港仙。收報85.2元，升9.72%。

越秀服務（6626）上半年多賺17.5%，中期息派8.9仙。收報3.04元，升8.19%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.36元，收報1.3元，升1.56%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見104.3元，收報98.5元，升0.51%；中國春來（1969）創上市新高，見6.25元，收報6.25元，升5.04%；創美藥業（2289）創上市新高，見13.52元，收報13.2元，升7.32%；名創優品（9896）創上市新高，見45元，收報44.65元，升6.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1077.05元，收報1077.05元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見848.1元，收報848元，升0.18%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見118.85元，收報118.85元，升0.04%；比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，收報32.3元，無升跌；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.246元，收報0.245元，升8.89%；南華金融（0619）創52周高，見0.415元，收報0.395元，升6.76%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.94元，收報5.83元，升4.86%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.106元，收報0.106元，升11.58%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見32.95元，收報32.3元，無升跌。

破底股方面

61隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.35元，收報0.395元，跌1.25%；遠洋服務（6677）低見1.01元，收報1.01元，跌8.18%；萬科（2202）低見8.95元，收報9元，跌2.28%；融創（1918）低見0.87元，收報0.88元，跌12%；禹洲（1628）低見0.143元，收報0.15元，跌1.96%；世茂集團（0813）低見0.53元，收報0.55元，跌20.29%；雅居樂（3383）低見0.78元，收報0.79元，跌7.06%；富力（2777）低見0.91元，收報0.92元，跌15.6%；SOHO中國（0410）低見0.99元，收報1.01元，跌0.98%；中駿集團（1966）低見0.36元，收報0.365元，跌8.75%。

122隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.345元，收報0.35元，跌1.41%；舜宇（2382）低見60.85元，收報63.05元，跌2.4%；依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.93元，收報0.99元，跌1%；東風集團股份（0489）低見2.88元，收報2.9元，跌1.36%；希慎（0014）低見16.1元，收報16.26元，跌1.09%；晶門半導體（2878）低見0.32元，收報0.32元，跌3.03%；中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；恒安（1044）低見28.5元，收報28.8元，跌0.17%；恒生（0011）低見97元，收報98.5元，跌0.2%。

異動股

上升異動股，包括，保寶龍科技（1861）收報2.2元，升43.79%；雲能國際（1298）收報0.64元，升40.66%；中國基礎能源（8117）收報0.068元，升36%；中薇金融（0245）收報0.027元，升35%；環亞國際醫療集團（1143）收報1.14元，升34.12%；上海青浦消防（8115）創52周高，見0.79元，收報0.455元，升30%；恒大物業（6666）收報0.75元，升29.31%；復興亞洲（0274）收報0.139元，升25.23%；大成生化科技（0809）收報0.067元，升24.07%；金奧國際（0009）收報0.017元，升21.43%。

下跌異動股，包括，秀商時代控股（1849）收報0.134元，跌25.56%；照現生態國際控股（8245）收報0.098元，跌25.19%；彩虹新能源（0438）見52周低4.41元，收報4.5元，跌23.6%；北京建設（0925）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌23.08%；奧星生命科技（6118）收報2.1元，跌22.51%；世茂集團（0813）創上市新低，見0.53元，收報0.55元，跌20.29%；天潤雲（2167）收報7.6元，跌20%；TRUE PARTNER（8657）收報0.53元，跌18.46%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.04元，收報0.045元，跌18.18%。

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