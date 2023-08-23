該會指出，本港此前提高股票印花稅率約三成至0.13%並維持雙邊徵收，嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，而證券作為香港支柱行業之一，或影響到香港經濟。證監會的數據更顯示，2022年度所有聯交所參與者的收入較2021年的274億元大幅下降80%至56億元。另有統計顯示，加稅至今停業券商共有76間，超過加稅前一年度的21間。印花稅提高，亦導致股票交易成本的增加確實會影響到特別是短線投資者、長短倉策略基金、程序交易者等交易較頻繁的人士的交易意願。

由於美國、德國、日本及新加坡已於1966年至2000年間先後停止徵收股票證券印花稅，既有案例在前，因此呼籲政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅，以鼓勵更多投資者入市持貨。

另自港府在2015年1月15日起暫停「資本投資者入境計劃」，至今未有再落實時間表及計劃內容，該會希望政府能加快公布落實詳情。因政府相隔8年重啟投資移民計劃，該會預期積壓需求較多，保守估算重啟計劃的首年或有多達8000宗申請，吸引2000多億元，其建議政府設立指引，引導資金投資中小微企及創科企業等領域，亦建議提高投資門檻多元化投資，有效推動本港經濟及創科發展。

在考慮到港府目前並無政策支持或協助內地資金轉過來香港成立家族辦公室。就參考滬港通及深港通，使內地和香港投資者允許通過當地證券公司或者經紀商買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票，封閉式投資的經驗，該會建議同樣以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防止資金外流。

其還進一步提出，讓符合條件的香港銀行、保險機構在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設立經營機構。落實內地與香港CEPA系列協議，推動對香港在金融等領域實施特別開放措施，該會認為應研究，進一步取消或放寬對香港投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，在廣東為香港投資者和相關人員提供一站式服務，更好落實CEPA框架下對香港的開放措施。

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