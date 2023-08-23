正當大家以為半路殺出來認愛的張玉珊起到了關鍵作用之際，點知事隔近一個月，任德章突然在《明報》落廣告發表正式聲明，指7月26日《福布斯》發表了有關盧啟賢的文章，之後有香港媒體和社交媒體上出現一些「聲稱是表述我對此事的立場的報導」，想澄清「我支持《福布斯》的報導，特別是完全支持這篇關於盧先生的文章」。

任德章又指，「與一些猜測相反，我沒有就這篇文章接受過任何香港出版物的採訪，我也沒有，並且不會為《福布斯》的報導道歉。任何與此聲明相反的想法都是錯誤的。」對於任何散佈不實訊息和/或侵犯其個人權利的機構/個人，保留一切法律商究權利。

對於今次作為張玉珊好友的任德章突然否認接受過傳媒採訪，作為專業的中環牌花生，當然要搵返當日的報道研究一下，點知當日聲稱獨家搵到任德章回應的報道已經消失，僅得部分轉載的文章，相反《福布斯》的踢爆文章仍在架上。

「獨家訪問」任德章的原文離奇消失，再加上任德章強調支持《福布斯》的報道兼不會道歉，孰是孰非看官自行判斷咯。

中環牌花生

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