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財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉

金融圈上月最大的花生，當數有「富豪保險經紀」之稱的R.E. Lee International行政總裁盧啟賢（Calvin Lo），被《福布斯》主動踢爆佢誇大身家資產、學歷都有造假之嫌，更離奇爆出盧啟賢獲前藝人、美容纖體公司修身堂（8200）老闆張玉珊（Shirley）認愛熱戀。隨後更有網站指有本地傳媒報道，福布斯控股股東任德章為張玉珊好友，並引述其回應稱認識盧啟賢，但他不能控制旗下傳媒言論，形容事件係盧啟賢英國公關公司處理失當，兩方現已握手言和。

正當大家以為半路殺出來認愛的張玉珊起到了關鍵作用之際，點知事隔近一個月，任德章突然在《明報》落廣告發表正式聲明，指7月26日《福布斯》發表了有關盧啟賢的文章，之後有香港媒體和社交媒體上出現一些「聲稱是表述我對此事的立場的報導」，想澄清「我支持《福布斯》的報導，特別是完全支持這篇關於盧先生的文章」。

任德章又指，「與一些猜測相反，我沒有就這篇文章接受過任何香港出版物的採訪，我也沒有，並且不會為《福布斯》的報導道歉。任何與此聲明相反的想法都是錯誤的。」對於任何散佈不實訊息和/或侵犯其個人權利的機構/個人，保留一切法律商究權利。

對於今次作為張玉珊好友的任德章突然否認接受過傳媒採訪，作為專業的中環牌花生，當然要搵返當日的報道研究一下，點知當日聲稱獨家搵到任德章回應的報道已經消失，僅得部分轉載的文章，相反《福布斯》的踢爆文章仍在架上。

「獨家訪問」任德章的原文離奇消失，再加上任德章強調支持《福布斯》的報道兼不會道歉，孰是孰非看官自行判斷咯。

中環牌花生

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