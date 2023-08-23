電視廣播（0511）公布，截至今年6月底止，中期股東應佔虧損4.07億元，高於去年同期虧損2.24億元，但較去年下半年虧損5.83億元有所收窄，每股虧損0.93元，不派中期息。
期內收入15.6億元，按年減少14%，集團EBITDA虧損1.86億元，去年同期EBITDA虧損7200萬元。
香港電視廣播分部收入增長5%至6.28億元，而OTT分部收入錄1.68億元，按年跌0.95%。合拍劇及同步劇的檔期集中於今年下半年，導致中國內地業務分部收入下跌22%至3.13億元。疫情後網購活動放緩，加上集團將重點投放於利潤率較高的產品，導致電子商貿分部收入下跌41%至2.71億元。
上半年，myTV SUPER服務的登記用戶人數達1040萬名，專貴服務級別myTV Gold的訂戶數目增加17%至18.57萬名。
集團指，隨著多部合拍劇及同步劇計劃於今年下半年在內地製作或播出，預計下半年內地業務分部收入將錄得強勁反彈，帶動今年全年實現分部收入增長。
集團表示，與淘寶合作的直播帶貨活動於期內取得良好開局。展望下半年，隨著集團逐步提高淘寶直播的頻率，此項新部署有望帶來更強勁收入貢獻。另外，透過實施上述創造收入及節約成本措施，集團有望於今年下半年及明年全年實現正EBITDA。
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