雲鋒金融（0376）發盈喜，料截至2023年6月底的中期初步估計純利約1.3億元，2022年中期按新準則重述後錄得淨虧損約4.82億元，按舊準則為基準，則淨虧損約1.99億元。集團指，2023年中期扭虧是由於持有的投資的公允價值虧損較去年同期大幅减少。
上述因新準則與舊準則導致的2022年中期虧損差異，主要令到旗下萬通保險持有的若干債券及權益類投資的公允價值變動須要於收益表內確認，而在舊準則下，該等公允價值變動则須於公允價值儲備內確認。
由於在新準則下，若干投資資產的公允值變動須要於收益表內確認，預期將使得集團新準則下的淨利潤產生波動性。因此，公司將在今後的中期報告及年度報告內，披露更能夠反映集團核心業務表現的財務業績指標「凈營業收入」作為補充信息，供股東及潛在投資者參考。
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