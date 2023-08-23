數據公布後，每英鎊兌美元曾貶值最多0.45%，是8月18日後最大貶值幅度，貶值至1.2675美元，是8月15日1.2675美元後最弱。連續貶值2日，累計貶值0.0074美元，對上一次連續貶值2日是2023年8月9日。

英國皇家採購與供應學會（Chartered Institute of Purchasing and Supply）首席經濟師Dr John Glen表示，高利率續對英國經濟帶來陰影，造成新訂單停滯，產出受阻，同時亦續為私營部門帶來不確定性。

不過，Dr John Glen表示，經營活動放緩卻為經歷兩年不穩定的英國供應鏈，提供急需的喘息空間。此外，加息對冷卻通脹亦開始見效，需求減少有助降低投入成本、降低原料價格。那些曾建立庫存作為抵禦干擾的企業，現在可去庫存，從而創建更加平衡和高效的供應鏈。

Dr John Glen表示，期望更加可預測的供應鏈將有助於穩定經濟並支持新訂單的最終反彈。 然而，借貸成本上升將限制需求多久仍是一個問題。

其他報道

財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉

電視廣播中期虧損擴大至4.07億元 不派息

官媒：房地產市場轉型升級 房價普漲的大開發時代基本結束

AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84

泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

威高據報擬出售美國醫療器械子公司 估值逾10億美元

日清慶祝8.25即食麵誕生紀念日 當日請全港市民搭8號九巴