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港交所任命徐慶強為首席科技總監 梁松光轉任首席資訊總監

港交所（0388）今天宣布任命徐慶強為董事總經理及集團首席科技總監，接替轉任集團首席資訊總監的梁松光。徐慶強將於9月29日加入港交所及其管理委員會，並向梁松光匯報。他將領導集團在香港的資訊技術基礎設施、運營、發展及支援的職能，以及香港交易所的創新及數據實驗室和內地技術中心。

梁松光在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目。他將繼續向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

歐冠昇表示，科技一直是港交所願景及戰略中的重要部分，今天的任命反映持續在這方面的投資，梁松光和徐慶強將發揮不可或缺的領導角色，以支持開發現代化、敏捷和數碼化的基礎設施，並繼續拓展平台業務，連接現在與未來。

徐慶強在加入港交所前，自2019年5月起在匯豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監。在此之前，他曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位。他亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。

 

 

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