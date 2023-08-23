梁松光在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目。他將繼續向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

歐冠昇表示，科技一直是港交所願景及戰略中的重要部分，今天的任命反映持續在這方面的投資，梁松光和徐慶強將發揮不可或缺的領導角色，以支持開發現代化、敏捷和數碼化的基礎設施，並繼續拓展平台業務，連接現在與未來。

徐慶強在加入港交所前，自2019年5月起在匯豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監。在此之前，他曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位。他亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。

其他報道

Ken Sir 呂宇健增持HMVOD至5.01%

【有片：淘寶圖】內地及本港股巿撈底 宜候恒指假突破上證升穿下降通道

國際客訪澳至7月恢復至疫情前逾半 澳門擬聯同國泰推一程多站套票

財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉

電視廣播中期虧損擴大至4.07億元 不派息

官媒：房地產市場轉型升級 房價普漲的大開發時代基本結束

AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84

泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

威高據報擬出售美國醫療器械子公司 估值逾10億美元

日清慶祝8.25即食麵誕生紀念日 當日請全港市民搭8號九巴

南水流出104億 增84% 第13日流出再破最長紀錄

BC科技：料下半年若干月份實現收支平衡

菜鳥：截至7月底港用戶突破260萬 每三名港人就有1人曾使用服務