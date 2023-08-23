港交所（0388）今天宣布任命徐慶強為董事總經理及集團首席科技總監，接替轉任集團首席資訊總監的梁松光。徐慶強將於9月29日加入港交所及其管理委員會，並向梁松光匯報。他將領導集團在香港的資訊技術基礎設施、運營、發展及支援的職能，以及香港交易所的創新及數據實驗室和內地技術中心。
梁松光在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目。他將繼續向港交所行政總裁歐冠昇匯報。
歐冠昇表示，科技一直是港交所願景及戰略中的重要部分，今天的任命反映持續在這方面的投資，梁松光和徐慶強將發揮不可或缺的領導角色，以支持開發現代化、敏捷和數碼化的基礎設施，並繼續拓展平台業務，連接現在與未來。
徐慶強在加入港交所前，自2019年5月起在匯豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監。在此之前，他曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位。他亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。
其他報道
【有片：淘寶圖】內地及本港股巿撈底 宜候恒指假突破上證升穿下降通道
國際客訪澳至7月恢復至疫情前逾半 澳門擬聯同國泰推一程多站套票
財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉
AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84
泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市