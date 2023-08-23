楊鷺彬於業績會後會見傳媒時表示，高瓴入股時已期待特步環球會有上市的一日，「從去年開始及今年上半年看到兩大品牌（K-Swiss及Palladium）在國內的電商已經是（表現）不錯，沒有投入很多廣告下，已經是做得不錯，所以我們覺得去大力發展。」，他更表示開店、推廣活動需要龐大資金，需要其他及私募資金加入，惟現時沒有具體時間表，朝著2027及2028年上市而進行。

特步環球曾於2019年與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，發行合共1.5萬股、價值6,500萬美元的零息可換股債券（CB），佔特步環球擴大後股本20%。

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