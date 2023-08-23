特步期內滾動平均存貨周轉天數為107天，較過去4年高。特步國際品牌行政總裁田忠表示，整個行業（體育用品業）於去年下半年存面臨庫存壓力，集團從去年下半年已經縮減貨量，目前庫存量維持5個月以內，而今年下半年有很多去庫存的機會如十一黃金周、雙十一和聖誕節等，他指目前庫存風險可控，預計到年底集團一定會回到健康水平。

另外，楊鷺彬表示先前計劃於香港旺區如尖沙咀及銅鑼灣開設K-Swiss旗艦店，惟租金較以往上升，目前仍在觀望中，他反指現在於澳門開設K-Swiss旗艦店機會較香港大，而K-Swiss未來亦會於深圳開店。

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