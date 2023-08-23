期內集團研發開支急增1.03倍至2.1億元，成虧損擴大主因，兆科眼科解釋，主要源於不斷推進及持續投資於主要產品NVK002及TAB014的第三期臨床試驗，該等試驗於去年中開展，初試驗初期成本不高。

集團表示，未來策略是「雙引擎」，同步重視研發及商業化，料明年獲藥監局批准將首款創新藥環孢素A眼凝膠商業化，又指集團正探討結合小型CHAMP試驗與伙伴Vyluma的全球CHAMP試驗的臨床數據，就NVK002提交新藥申請的可能。

集團提到，正籌備今年下半年就BRIMOCHOL PF提交中國的新藥試驗申請，並於明年開展第一期研究。

兆科眼科績前跌2.9%，收報3.66元。

其他報道

特步：有信心達成全年收入增長15%至20%

中集安瑞科中期純利升近三成至5.68億 不派息

ESR上半年盈利跌24% 稱正尋求生命科學領域發展

特步國際擬將旗下特步環球分拆上市

IGG上半年虧損擴大至3.6億元

Big C母企BJC宣布收購阿布泰 作價不多於6700萬港元

明源雲中期虧損收窄至3.23億人幣 不派中期息

建行上半年賺1673億人幣勝預期

中壽上半年新業務價值升19.9% 所持資產沒有出現信用違約

晶苑國際上半年賺7412萬美元 中期息0.6美仙

港交所任命徐慶強為首席科技總監 梁松光轉任首席資訊總監

中升半年純利跌12.8% 不派息

Ken Sir 呂宇健增持HMVOD至5.01%

【有片：淘寶圖】內地及本港股巿撈底 宜候恒指假突破上證升穿下降通道

國際客訪澳至7月恢復至疫情前逾半 澳門擬聯同國泰推一程多站套票

財經花生丨上月質疑盧啟賢誇大身家學歷 《福布斯》股東開腔：支持報道 不會道歉

電視廣播中期虧損擴大至4.07億元 不派息

官媒：房地產市場轉型升級 房價普漲的大開發時代基本結束

AH溢價9個月最大 恒指收市升54點 北水流入增3倍 港元貶穿7.84

泰連鎖超市Big C據報已收購阿布泰 冀最快第四季尋求香港和曼谷雙重上市

威高據報擬出售美國醫療器械子公司 估值逾10億美元