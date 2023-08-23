兆科眼科（6622）公布截至6月底止中期業績，期內收入錄1130.4萬元人民幣（下同），虧損錄2.3億元，較上年度同期的虧損1.6億元擴大。
期內集團研發開支急增1.03倍至2.1億元，成虧損擴大主因，兆科眼科解釋，主要源於不斷推進及持續投資於主要產品NVK002及TAB014的第三期臨床試驗，該等試驗於去年中開展，初試驗初期成本不高。
集團表示，未來策略是「雙引擎」，同步重視研發及商業化，料明年獲藥監局批准將首款創新藥環孢素A眼凝膠商業化，又指集團正探討結合小型CHAMP試驗與伙伴Vyluma的全球CHAMP試驗的臨床數據，就NVK002提交新藥申請的可能。
集團提到，正籌備今年下半年就BRIMOCHOL PF提交中國的新藥試驗申請，並於明年開展第一期研究。
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