期內毛利35.6億元，升4.3%，毛利率41.9%，按年跌5.5個百分點。

公司表示，上半年綜合項目數由去年同期的534個增加至621個，其中包括近580個非新冠綜合項目，反映即使扣除新冠項目貢獻，公司業務增長依然強勁。臨床前項目數保持穩定，截6月底合共為286個。

期內未完成訂單總量（包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款訂單） 由去年6月底的184.67億美元增長至今年6月底的201.08億美元，其中未完成服務訂單由128.09億美元增長至135.62億美元， 而未完成潛在里程碑付款訂單由56.58億美元增長至65.46億美元。公司3年內未完成訂單總額為35.03億美元，於去年6月底則為30.49億美元。

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