道瓊斯工業平均指數收漲184點，升幅0.54%，報34472點。標普500指數收漲48點，升幅1.11%，報4436點。納斯達克綜合指數收漲215點，或1.6%，報13721點。

微軟升1.41%，報327美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而聯合健康跌0.59%，報489.44元，拖累道指19點。

科技股方面，蘋果收市報181.12元，升2.19%，谷歌母公司Alphabet收市報132.37元，升2.54%，亞馬遜收市報135.52元，升0.94%，Facebook收市報294.24元，升2.3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.39%，報453點。德國DAX指數收漲0.15%，報15728點；法國CAC 40指數漲0.08%，報7246點；英國富時100指數收漲0.69%，報7320點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.53%，報6742點。

美國2年期債息曾跌最多2.33%，是8月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見4.9281厘，是8月18日4.8955厘後最低。收市報4.9667厘，是8月18日後收市新低，當日報4.9425厘。

美國10年期債息曾跌最多3.29%，是8月4日後最大跌幅，當日跌幅為3.38%。低見4.182厘，是8月16日4.168厘後最低。收市報4.1918厘，是8月14日後收市新低，當日報4.1913厘。連跌2日，累計跌0.146厘，對上一次連跌2日是8月9日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至78.795基點，是8月14日79.097基點後最闊。收市報78.132基點，是8月14日後收市最闊。連跌2日，累跌11.439基點，對上一次連跌2日是8月14日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至129.595基點，是8月16日133.012基點後最闊。收市報127.831基點，是8月11日後收市最闊，當日報127.993基點。連續兩日擴闊，累計17.183基點，對上一次連跌2日是8月9日。

道指曾升最多0.72%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見34534.72點，是8月21日34570.96點後最高。收市報34472.98點，是8月18日後收市新高，當日報34500.66點。

標指曾升最多1.27%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見4443.18點，是8月16日4449.95點後最高。收市報4436.01點，是8月15日後收市新高，當日報4437.86點。

納指曾升最多1.86%，是7月28日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見13757點，是8月15日13774.98點後最高。收市報13721.03點，是8月14日後收市新高，當日報13788.33點。連升3日，累計升430.25點，對上一次連升3日是7月19日。

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