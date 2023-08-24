個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.83%，折合報320.63元；阿里巴巴（9988）升0.84%，折合報88.03元；美團（3690）升1.5%，折合報132.25元；匯控（0005）升0.97%，折合報58.97元；建行（0939）升0.24%，折合報4.1元。

道期現升0.02%；標期現升0.52%；納期現升0.94%。日本東證指數現升0.13%；韓國KOSPI指數現升0.91%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.44%。

VIX指數隔晚跌5.83%或0.99點，報15.98點。

紐油現跌0.35%或0.28美元，報78.61美元；布油現跌0.28%或0.23美元，報82.97美元；金價現升0.18%或3.5美元，報1918.98美元；LME 銅期貨隔晚升1.07%或89.5美元，報8452美元。美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.186厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，瑞聲（2018）、美團（3690）、東亞銀行（0023）、藍月亮集團（6993）、中國建築國際（3311）、中信銀行（0998）、雲音樂（9899）、中國中免（1880）、英皇鐘錶珠寶（0887）、新奧（2688）、恒大物業（6666）、快狗打車（2246）、華住集團－Ｓ（1179）、平安好醫生（1833）、星島（1105）等。

白酒股珍酒李渡（6979）半年多賺逾兩倍，不派中期息。

佳兆業（1638）料中期虧損收窄10%至23%。

藥明生物（2269）半年收入增近18%，純利不升反跌。藥明生物毛利率急跌，半年少賺一成。

「嘉里金陵路項目」料2027年起陸續建成，成嘉里建設（0683）內地最大綜合項目。

藥明生物（2269）中期盈利倒退一成至22.7億人幣。

兆科眼科（6622）上半年虧損擴大至2.3億元。

特步（1368）：有信心達成全年收入增長15%至20%。特步國際擬將旗下特步環球分拆上市。

中集安瑞科（3899）中期純利升近三成至5.68億，不派息。

ESR（1428）上半年盈利跌24%，稱正尋求生命科學領域發展。

IGG（0799）上半年虧損擴大至3.6億元。

明源雲（0909）中期虧損收窄至3.23億人幣，不派中期息。

建行（0939）上半年多賺3.36%，撥備前利潤按年降1.24%。

中壽（2628）上半年新業務價值升19.9%，所持資產沒有出現信用違約。

晶苑國際（2232）上半年賺7412萬美元，中期息0.6美仙。

中升（0881）半年純利跌12.8%，不派息。

KenSir呂宇健增持HMVOD（8103）至5.01%。

雲鋒金融（0376）盈喜料中期轉賺1.3億元。

電視廣播（0511）中期虧損擴大至4.07億元，不派息。

其他報道

美歐PMI數據疲軟 美債息回落 納指創1個月最大升幅 道指升184點

電視廣播：許濤與曾志偉將繼續帶領集團

北水增持南方恆生科技 減持鼎億