新業務價值20.3億美元，增32%，當中，香港新業務價值增111%、中國新業務價值增7%、泰國新業務價值增26%、新加坡新業務價值增7%、馬來西亞新業務價值增6%。

首席執行官兼總裁李源祥表示，業務在上半年恢復強勁及可持續的增長，所有報告分部及所有分銷渠道均取得更高的新業務價值。隨著疫情的干擾退去，新業務恢復非常強勁；其中，友邦保險中國業務、東盟整體業務及印度合資公司Tata AIA Life均取得雙位數字的新業務價值增長。在龐大的內地訪客業務帶動下，友邦保險香港業務的新業務價值較2022年上半年增加超過一倍。

李源祥表示，中國業務新業務價值自2月份起上升29%。客戶對長期儲蓄產品的需求非常強勁，包括可扣稅商業養老金保險產品。傳統保障產品仍是客戶提供的核心，佔2023年上半年銷售的新保單之大多數。2023年上半年，友邦保險中國業務的整體新業務價值增長14%。

李源祥表示，內地繼續擴展業務至新省份，於今年5月在河南鄭州開展新業務。於新的業務地區代理新業務價值增長36%，活躍代理人數上升44%。通過中國郵政儲蓄銀行的銷售大幅上升。持有24.99%股權的中郵保險，於2023年上半年的新業務價值上升55%；該新業務價值並無被計入新業務價值之內。

香港業務方面，李源祥表示，上半年新業務價值增加超過一倍，受惠於本地客戶群的雙位數字增長，以及自2月份全面通關後，內地訪客業務大幅增加。我們的『最優秀代理』仍然雄踞明確的市場領導地位，活躍代理人數取得雙位數字的增長，代理生產力亦顯著上升。在銀行保險渠道帶動下，夥伴分銷業務的新業務價值增加逾兩倍。隨著內地訪客業務恢復，在獨立財務顧問渠道方面亦再次排名市場首位。

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