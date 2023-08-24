恒指今早高開146點或0.83%，報17992點，大市成交金額14億元；國指今早高開45點或0.76%，報6163點。恒生科技指數開市報4057點，升1.2%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.86%，下跌為1.7%，無升跌為86.43%。