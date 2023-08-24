恒指今早高開146點或0.83%，報17992點，大市成交金額14億元；國指今早高開45點或0.76%，報6163點。恒生科技指數開市報4057點，升1.2%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.86%，下跌為1.7%，無升跌為86.43%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、安踏（2020）、長實集團（1113）拖累大市。
藍籌55隻升，4隻下跌，21隻無升跌。聯想（0992）升4.79%，報8.1元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.05%，報75.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，0隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.1元，升4.79%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.32元，無升跌。
恒指上試10天線(18228.96點)。科指升穿100天線(4051.03點)。
友邦（1299）中期多賺45% 息42.29仙 新業務價值勝預期 香港增1.1倍。開市報71.7元，升2.5%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）無成交，報16.46元。美團（3690）開市報131.9元，升1.23%。東亞銀行（0023）無成交，報10.74元。藍月亮集團（6993）開市報3.76元，升1.35%。中國建築國際（3311）無成交，報8.6元。中信銀行（0998）開市報3.44元，升0.29%。雲音樂（9899）無成交，報69.9元。中國中免（1880）開市報109.3元，升1.58%。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.179元。新奧（2688）開市報78.2元，升0.26%。恒大物業（6666）開市報0.75元，無升跌。快狗打車（2246）無成交，報1.23元。華住集團－Ｓ（1179）無成交，報34.3元。平安好醫生（1833）開市報16.84元，無升跌。星島（1105）無成交，報0.44元。
白酒股珍酒李渡（6979）半年多賺逾兩倍，不派中期息。開市報9.11元，無升跌。
佳兆業（1638）料中期虧損收窄10%至23%。無成交，報0.199元。
藥明生物（2269）半年收入增近18%，純利不升反跌。藥明生物毛利率急跌，半年少賺一成。開市報42.05元，升2.31%。
「嘉里金陵路項目」料2027年起陸續建成，成嘉里建設（0683）內地最大綜合項目。開市報14.3元，升0.7%。
藥明生物（2269）中期盈利倒退一成至22.7億人幣。開市報42.05元，升2.31%。
兆科眼科（6622）上半年虧損擴大至2.3億元。無成交，報3.66元。
特步（1368）：有信心達成全年收入增長15%至20%。特步國際擬將旗下特步環球分拆上市。開市報7.79元，升0.52%。
中集安瑞科（3899）中期純利升近三成至5.68億，不派息。開市報7.41元，升0.95%。
ESR（1428）上半年盈利跌24%，稱正尋求生命科學領域發展。無成交，報1.38元。
IGG（0799）上半年虧損擴大至3.6億元。開市報3.44元，無升跌。
明源雲（0909）中期虧損收窄至3.23億人幣，不派中期息。開市報3.65元，升1.11%。
建行（0939）上半年多賺3.36%，撥備前利潤按年降1.24%。開市報4.12元，升0.73%。
中壽（2628）上半年新業務價值升19.9%，所持資產沒有出現信用違約。開市報11.44元，升1.24%。
晶苑國際（2232）上半年賺7412萬美元，中期息0.6美仙。無成交，報2.69元。
中升（0881）半年純利跌12.8%，不派息。無成交，報23元。
KenSir呂宇健增持HMVOD（8103）至5.01%。無成交，報1.32元。
雲鋒金融（0376）盈喜料中期轉賺1.3億元。無成交，報1.15元。
電視廣播（0511）中期虧損擴大至4.07億元，不派息。開市報4.17元，無升跌。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見45.55元，開市報45.55元，升2.02%；中生聯合（3332）創52周高，見0.32元，開市報0.32元，升6.67%。
1隻股份創上市新低，包括信懇智能（1967）低見1.02元，開市報1.02元，跌3.77%。
創52周低，其中包括，理文造紙（2314）低見2.3元，開市報2.3元，跌0.43%；彩虹新能源（0438）低見4.3元，開市報4.3元，跌4.44%。
異動股
上升異動股，包括，烯石電車新材料（6128）開市報0.48元，升11.63%；電訊首科（3997）開市報0.495元，升11.24%；賽迪顧問（2176）開市報0.39元，升8.33%；雋泰控股（0630）開市報0.048元，升6.67%；中國投資開發（0204）開市報0.42元，升6.33%；象興國際（1732）開市報0.285元，升5.56%；裕承科金（0279）開市報0.08元，升5.26%；美高梅中國（2282）開市報10.04元，升5.13%；利基控股（0240）開市報1.05元，升5%。
下跌異動股，包括，泰和小貸（1915）開市報0.5元，跌12.28%；恆富控股（0643）開市報0.82元，跌8.89%；沿海家園（1124）開市報0.021元，跌8.7%；亦辰集團（8365）開市報0.07元，跌7.89%；國農金融投資（8120）開市報0.119元，跌7.75%；英恒科技（1760）開市報3.96元，跌5.49%；彩虹新能源（0438）見52周低4.3元，開市報4.3元，跌4.44%；百心安－Ｂ（2185）開市報4.2元，跌4.33%；創科實業（0669）開市報75.9元，跌4.05%；信懇智能（1967）創上市新低，見1.02元，開市報1.02元，跌3.77%。
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