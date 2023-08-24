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SEC新規要求對冲基金和私募股權擴大費用披露

美國證券交易委員會(SEC)推出新規定，要求私募基金向投資者詳細說明季度收費和費用，同時還禁止允許一些受青睞的投資者比其他投資者更容易套現，除非所有基金投資者都有這種待遇。

管理基金協會(Managed Funds Association)最近告訴其成員，該組織可能會在新規敲定後的兩周內起訴SEC，除非這些規定較該機構在2022年2月提出的建議大幅軟化。

SEC主席Gary Gensler稱新規是為了提高透明度，完全符合2010年《多德-弗蘭克法》規定的機構權限，即禁止或限制顧問的銷售行為、利益衝突和報酬。

Gensler在聲明中表示，「根據我們的使命和國會授權，我們代表所有投資者——無論大小、機構或散戶、成熟或不成熟——推進今天的規則」。

規定還禁止基金向投資者收取監管調查和合規費用，除非獲得投資者的同意。如果監管行動導致法院或政府下令處罰，則禁止基金收取這些費用。

 

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