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港元拆息全線向下 1個月HIBOR創逾兩月低 隔夜息跌34點子

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌11.63點子至4.23714%，是6月7日後最低，當日報4.2%。對上一次連跌8日是2023年7月03日，當日拆息報4.93167%。

港元現報7.8388元升值28點子，曾貶值最多2點子，報7.8418元，亦曾升值最多29點子，報7.8387元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌34.88點子至2.47667%；1星期HIBOR跌15.86點子至3.73119%；2星期HIBOR跌21.5點子至3.95845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.4點子至4.70839%；6個月期HIBOR跌0.53點子至5.03685%；12個月期HIBOR跌3.56點子至5.26946%。

美元指數現報103.389貶值0.03點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42978%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.049%，連續6日擴闊，利差是2023年5月09日後最闊，當日差距為-1.3331%。

對上一次連續6日擴闊，是2023年6月28日，當日利差報-0.2471%。

 

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