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恒指半日高位收升341點 科指升3.2% 升穿10天、100天線

美、歐隔晚經濟疲軟，憧憬主要央行暫停加息，美股、美期、亞股、A股均上升，港股亦愈升愈多，半日升最多343點。

恒指今早高開146點，高位升343點，低位升99點，高低波幅245點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為33.47%，下跌為16.81%，無升跌為49.71%。

恒指半日升341點或1.91%，報18186點，大市成交金額518億元；國指升136點或2.23%，報6253點。恒生科技指數收報4137點，升3.22%。

藍籌股成交金額232.96億元，佔大市成交44.97%；科指成份股成交金額131.1億元，佔大市成交25.3%；國指成份股成交金額190.5億元，佔大市成交36.77%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.17%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.55%，至93.57億元，佔大市成交18.03%。牛熊證成交金額37.22億元，增加8.32%；窩輪成交金額56.34億元，減少5.66%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、創科實業（0669）、華潤電力（0836）拖累大市。

藍籌72隻升，5隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升9.49%，收報45元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.09%，收報77.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.91元，升8.31%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報15.84元，跌3.77%。

恒指上試10天線(18248.38點)。科指升穿10天線(4102.32點)、100天線(4051.84點)，上試50天線(4150.04點)。

北水南下合計淨流入19.72億元，較上日減少36.84%，連續第4日流入，累計流入153.92億元，對上一次連續4日淨流入是8月15日。南水北上合計淨流入29.11億元人民幣，終止連續13日流出。

友邦（1299）中期多賺45% 息42.29仙 新業務價值勝預期 香港增1.1倍。收報69.55元，跌0.57%。

電視廣播（0511）：許濤與曾志偉將繼續帶領集團。電視廣播中期虧損擴大至4.07億元，不派息。收報3.98元，跌4.56%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報15.84元，跌3.77%。美團（3690）收報137.5元，升5.53%。東亞銀行（0023）收報10.78元，升0.37%。藍月亮集團（6993）收報3.74元，升0.81%。中國建築國際（3311）收報8.64元，升0.47%。中信銀行（0998）收報3.45元，升0.58%。雲音樂（9899）收報67.5元，跌3.43%。中國中免（1880）收報109.8元，升2.04%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.185元，升3.35%。新奧（2688）收報78.15元，升0.19%。恒大物業（6666）收報0.75元，無升跌。快狗打車（2246）收報1.24元，升0.81%。華住集團－Ｓ（1179）收報35.85元，升4.52%。平安好醫生（1833）收報17.36元，升3.09%。星島（1105）收報0.44元，無升跌。

白酒股珍酒李渡（6979）半年多賺逾兩倍，不派中期息。收報9.24元，升1.43%。

佳兆業（1638）料中期虧損收窄10%至23%。收報0.204元，升2.51%。

藥明生物（2269）半年收入增近18%，純利不升反跌。藥明生物毛利率急跌，半年少賺一成。收報45元，升9.49%。

「嘉里金陵路項目」料2027年起陸續建成，成嘉里建設（0683）內地最大綜合項目。收報14.26元，升0.42%。

藥明生物（2269）中期盈利倒退一成至22.7億人幣。收報45元，升9.49%。

兆科眼科（6622）上半年虧損擴大至2.3億元。收報3.62元，跌1.09%。

特步（1368）：有信心達成全年收入增長15%至20%。特步國際擬將旗下特步環球分拆上市。收報8.01元，升3.35%。

中集安瑞科（3899）中期純利升近三成至5.68億，不派息。收報7.47元，升1.77%。

ESR（1428）上半年盈利跌24%，稱正尋求生命科學領域發展。收報1.35元，跌2.17%。

IGG（0799）上半年虧損擴大至3.6億元。收報3.6元，升4.65%。

明源雲（0909）中期虧損收窄至3.23億人幣，不派中期息。收報3.91元，升8.31%。

建行（0939）上半年多賺3.36%，撥備前利潤按年降1.24%。收報4.09元，無升跌。

中壽（2628）上半年新業務價值升19.9%，所持資產沒有出現信用違約。收報11.44元，升1.24%。

晶苑國際（2232）上半年賺7412萬美元，中期息0.6美仙。收報2.72元，升1.12%。

中升（0881）半年純利跌12.8%，不派息。收報23.45元，升1.96%。

KenSir呂宇健增持HMVOD（8103）至5.01%。創52周高，見1.47元，收報1.43元，升8.33%。

雲鋒金融（0376）盈喜料中期轉賺1.3億元。收報1.1元，跌4.35%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.45元，收報2.38元，升38.37%；中國春來（1969）創上市新高，見6.4元，收報6.1元，跌2.4%；名創優品（9896）創上市新高，見47.35元，收報47.05元，升5.38%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8490元，收報8490元，升0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1077.65元，收報1076.75元，跌0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.2元，收報108.2元，升0.09%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.25元，升2.04%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.97元，收報5.92元，升1.54%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.111元，收報0.109元，升2.83%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見8.9元，收報9.07元，升0.78%；富力（2777）低見0.86元，收報0.95元，升3.26%；康特隆（1912）低見0.041元，收報0.041元，跌18%；原生態牧業（1431）低見0.12元，收報0.12元，跌1.64%；裕承科金（0279）低見0.072元，收報0.085元，升11.84%；華顯光電（0334）低見0.28元，收報0.325元，升8.33%；綠地香港（0337）低見0.25元，收報0.255元，無升跌；中國天弓控股（0428）低見0.179元，收報0.199元，跌0.5%；彩虹新能源（0438）低見3.71元，收報3.83元，跌14.89%；富通科技（0465）低見0.191元，收報0.193元，跌6.31%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；蒙牛（2319）低見24.3元，收報25.05元，升2.04%；現代牧業（1117）低見0.7元，收報0.72元，跌2.7%；低見24.3元，收報25.05元，升2.04%；龍源電力（0916）低見6元，收報6.05元，跌0.82%；理文造紙（2314）低見2.3元，收報2.32元，升0.43%；大中華控股（0021）低見0.075元，收報0.075元，跌9.64%；香港小輪（集團）（0050）低見4.78元，收報4.8元，升0.42%；建滔集團（0148）低見17元，收報17.62元，升0.69%；宏輝集團（0183）低見0.191元，收報0.191元，跌5.91%。

異動股

上升異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.45元，收報2.38元，升38.37%；璋利國際（1693）收報0.08元，升37.93%；中國新城鎮（1278）收報0.078元，升30%；榮豐億控股（3683）收報0.196元，升24.84%；ＢＣ科技集團（0863）收報2.22元，升20.65%；齊家控股（8395）收報1.08元，升20%；立高控股（8472）收報1.51元，升19.84%；聲揚集團（8163）收報0.167元，升19.29%；華夏文化科技（1566）收報0.029元，升16%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.76元，升15.79%。

下跌異動股，包括，百得利控股（6909）創上市新低，見1.16元，收報1.16元，跌31.76%；寶燵控股（8601）收報0.25元，跌26.47%；大成生化科技（0809）收報0.05元，跌25.37%；中生聯合（3332）創52周高，見0.32元，收報0.23元，跌23.33%；源想集團（8401）收報0.102元，跌21.54%；英恒科技（1760）見52周低3.04元，收報3.38元，跌19.33%；所羅門環球控股（8133）收報0.8元，跌18.37%；康特隆（1912）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌18%；中國金融發展（3623）收報0.64元，跌15.79%；中國誠通發展集團（0217）收報0.095元，跌15.18%。

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