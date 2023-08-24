年化平均資產回報率上升30個基點，至0.5%，而年化平均股東權益回報率上升2.6個百分

點，至4.8%。

淨利息收入增加22.15億元或38.0%，至80.45億元。在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。

服務費及佣金收入淨額上升0.6%，至14.50億元。來自貸款業務和第三方保單銷售的淨服務費及佣金分別增長17.3%和15.7%。然而，此升幅被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵銷。由於市場情緒低迷，客戶的投資活躍度仍然處於低位，但已較2022年下半年有改善。

經營收入總額上升26.6%，至102.76億元。

上半年的金融工具之減值損失為24.92億元，雖然錄得按年升幅，但較2022年下半年下降。減值貸款比率由2022年12月底的2.39%，上升至2023年6月底的2.56%。香港業務的減值貸款比率由2.92%下降至2.85%，而內地業務的減值貸款比率則由2.75%上升至3.15%。

已扣除減值損失後之經營溢利為31.90億元，上升16.14億元，或102.4%。

於2023年6月底，貸款對存款比率為80.3%，而2022年底則為80.6%。總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為21.4%、18.8%及16.8%。截至2023年6月30日止季度的平均流動性覆蓋比率為208.9%，遠高於100%的法定下限。

香港業務方面，上半年除稅前溢利上升177.2%。淨利息收入增長68.4%，推動整體業績表現。受惠於銀行同業拆息大幅上揚，淨息差擴濶76個基點。

市場利率上升及疫後復蘇，帶動零售銀行業績顯著増長。淨利息收入上升117.1%，令淨溢利增加超過一倍。批發銀行業務於2023年上半年持續受壓。由於內地房地產行業持續面對困境，加上香港利率上升，若干規模較大的企業客戶出現還款困難的情況。該行已就相關風險作出適當的撥備，因而業績表現受到影響。

內地業務方面，上半年，淨利息收入按年上升5.6%至20.57億元，淨息差較2022年同期的1.79%上升28個基點至2.07%。淨息差上升，主要受惠於收益率相對較高，而資產質素相對穩定的互聯網貸款出現增長。受批發銀行和個人銀行業務推動，非利息收入按年上升18.5%至5.90億元。經營支出為16.25億元，按年上升9.6%，主要是基於本行向互聯網合作夥伴支付的平台費增加，以及部分一次性調整項目。東亞中國撥備前經營溢利增至 10.22億元，按年上升6.2%。

受人民幣匯率貶值影響，東亞中國貸款總額較2022年底下降5.4%至1,393.08億元，房地產相關貸款的佔比進一步下降。在批發銀行方面，非房地產貸款佔整體批發銀行組合的75%。

減值貸款比率於2023年6月底輕微上升至3.15%，而2022年底則為2.75%，減值損失按年下

降15.7%。東亞中國繼續加強資產質素管理，逐步退出高風險客戶，並積極追收。

東亞指，因應內地房地產行業的流動性及再融資風險帶來的不明朗因素，集團採取較為穩健做法，密切監察賬目。得益於集團廣泛多元化的貸款策略，對相關行業的整體信貸風險敞口減低。對內地房地產市場的狀態保持警惕，借貸偏好更傾向嚴格挑選，並採納審慎而積極主動的信貸風險管理以控制貸款資產質素。

其他報道

中國通信服務上半年多賺7.3% 不派息

恒指半日高位收升341點 科指升3.2% 升穿10天、100天線

恒安國際上半年盈利跌4% 中期息維持0.7元人幣

瑞聲科技中期少賺57% 不派息

波音737 Max一組件不合規 出現數百個不當鑽孔

瑞銀計劃在瑞士逐步停用瑞信品牌

港元拆息全線向下 1個月HIBOR創逾兩月低 隔夜息跌34點子

SEC新規要求對冲基金和私募股權擴大費用披露

Nvidia：限制向中國出口 將永久失去領先機會