東亞（0023）公布，中期多賺75.85%至26.36億元，派中期息0.36元。公司稱，主要受惠於市場利率上升，以及香港與內地全面通關後，商業活動復常。這些因素抵銷了由內地商業房地產客戶流動性問題對資產質素所帶來的持續壓力。
年化平均資產回報率上升30個基點，至0.5%，而年化平均股東權益回報率上升2.6個百分
淨利息收入增加22.15億元或38.0%，至80.45億元。在利率上升的環境下，淨息差由1.42%擴闊至2.03%。
服務費及佣金收入淨額上升0.6%，至14.50億元。來自貸款業務和第三方保單銷售的淨服務費及佣金分別增長17.3%和15.7%。然而，此升幅被投資產品和證券經紀佣金的下降所抵銷。由於市場情緒低迷，客戶的投資活躍度仍然處於低位，但已較2022年下半年有改善。
經營收入總額上升26.6%，至102.76億元。
上半年的金融工具之減值損失為24.92億元，雖然錄得按年升幅，但較2022年下半年下降。減值貸款比率由2022年12月底的2.39%，上升至2023年6月底的2.56%。香港業務的減值貸款比率由2.92%下降至2.85%，而內地業務的減值貸款比率則由2.75%上升至3.15%。
已扣除減值損失後之經營溢利為31.90億元，上升16.14億元，或102.4%。
於2023年6月底，貸款對存款比率為80.3%，而2022年底則為80.6%。總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率分別為21.4%、18.8%及16.8%。截至2023年6月30日止季度的平均流動性覆蓋比率為208.9%，遠高於100%的法定下限。
香港業務方面，上半年除稅前溢利上升177.2%。淨利息收入增長68.4%，推動整體業績表現。受惠於銀行同業拆息大幅上揚，淨息差擴濶76個基點。
市場利率上升及疫後復蘇，帶動零售銀行業績顯著増長。淨利息收入上升117.1%，令淨溢利增加超過一倍。批發銀行業務於2023年上半年持續受壓。由於內地房地產行業持續面對困境，加上香港利率上升，若干規模較大的企業客戶出現還款困難的情況。該行已就相關風險作出適當的撥備，因而業績表現受到影響。
內地業務方面，上半年，淨利息收入按年上升5.6%至20.57億元，淨息差較2022年同期的1.79%上升28個基點至2.07%。淨息差上升，主要受惠於收益率相對較高，而資產質素相對穩定的互聯網貸款出現增長。受批發銀行和個人銀行業務推動，非利息收入按年上升18.5%至5.90億元。經營支出為16.25億元，按年上升9.6%，主要是基於本行向互聯網合作夥伴支付的平台費增加，以及部分一次性調整項目。東亞中國撥備前經營溢利增至 10.22億元，按年上升6.2%。
受人民幣匯率貶值影響，東亞中國貸款總額較2022年底下降5.4%至1,393.08億元，房地產相關貸款的佔比進一步下降。在批發銀行方面，非房地產貸款佔整體批發銀行組合的75%。
減值貸款比率於2023年6月底輕微上升至3.15%，而2022年底則為2.75%，減值損失按年下
降15.7%。東亞中國繼續加強資產質素管理，逐步退出高風險客戶，並積極追收。
東亞指，因應內地房地產行業的流動性及再融資風險帶來的不明朗因素，集團採取較為穩健做法，密切監察賬目。得益於集團廣泛多元化的貸款策略，對相關行業的整體信貸風險敞口減低。對內地房地產市場的狀態保持警惕，借貸偏好更傾向嚴格挑選，並採納審慎而積極主動的信貸風險管理以控制貸款資產質素。
其他報道
恒指半日高位收升341點 科指升3.2% 升穿10天、100天線
港元拆息全線向下 1個月HIBOR創逾兩月低 隔夜息跌34點子