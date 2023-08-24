中糧家佳康（1610）公布，截至今年6月底止中期收入58.18億元（人民幣，下同），按年升8.9%；生物資產公允價值調整前純利約1.84億元，去年同期蝕13.92億元。生物資產公允價值調整後中期虧損為4.7億元，去年同期則蝕4.62億元。每股虧損10.99分，不派中期息。
期內生豬出欄量244.7萬隻，按年升7.9%；商品大豬銷售均價每公斤14.61元，按年升7.8%。生鮮豬肉銷量增長13%至12.3萬噸，品牌盒裝豬肉銷量跌23.7%至2094萬盒，肉類進口銷量3.6萬噸，按年升25.8%。
上半年生鮮豬肉業務中品牌收入比例為26.2%，按年跌6.7個百分點。
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