市場關注內房企業出現債務問題，中壽作為內房遠洋集團（3377）大股東，仍持有近3成股權，副總裁趙國棟表示，高度關注遠洋集團營運情況，以及近期面臨的風險狀况，同時對遠洋保交樓、積極化解風險表示贊同，公司持有遠洋集團股份屬於財務性投資，其項目對公司總體投資影響可控。

副總裁劉暉補充，公司在內地房地產的敞口較少，二級市場涉及房地產股票的敞口少於0.4%；有關債券持倉少於0.2%；非標的房地產產少於0.6% ，而公司持有不動產主要為成熟商業地產，能夠提供穩定現金流，佔比約3%。有關商業地產大多分布於內地一線城市核心區，收益率高於固收投資收益率。

內地近期經濟數據未符預期，中港股市表現一般，劉暉指，A股出現了一定的上下調整，現時估值已經顯著低於歷史均值，下半年經濟市場、活躍經濟市場等措施出台，有望經濟逐步恢復，市場信心改善，A股市場整體機會大於風險，俱備長線投資價值，公司將繼續以「穩」字當頭，在利率低水平的環境下，公司將根據市場情況調整，採取中性偏靈活的配置策略。