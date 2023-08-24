中國建築（3311）公布，截至今年6月止中期營業額551.11億元，按年升2.4%；盈利48.5億元，增長15.1%；每股盈利96.25仙，中期股息每股27.5仙，較去年多派14.6%。
期內毛利率15.7%，按年升2.3個百分點。上半年新簽合約額為968.2億元，按年增7%；當中中國內地新簽合約額485.9億元，增長8%，長三角、大灣區等區域佔約80%。
上半年香港市場新簽合約額為373.6億元，增長36.4%。
中國建築績前收報8.64元，微升0.5%，半日成交1030萬元。
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