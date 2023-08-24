moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國建築上半年多賺15% 中期息增4%至0.275元

中國建築（3311）公布，截至今年6月止中期營業額551.11億元，按年升2.4%；盈利48.5億元，增長15.1%；每股盈利96.25仙，中期股息每股27.5仙，較去年多派14.6%。

期內毛利率15.7%，按年升2.3個百分點。上半年新簽合約額為968.2億元，按年增7%；當中中國內地新簽合約額485.9億元，增長8%，長三角、大灣區等區域佔約80%。

上半年香港市場新簽合約額為373.6億元，增長36.4%。

中國建築績前收報8.64元，微升0.5%，半日成交1030萬元。

其他報道

東亞中期多賺75% 息0.36元 內地減值貸款比率上升 內房信貸風險敞口減低

中糧家佳康中期生物資產公允價值調整前轉賺1.8億人幣 不派息

中國通信服務上半年多賺7.3% 不派息

恒指半日高位收升341點 科指升3.2% 升穿10天、100天線

恒安國際上半年盈利跌4% 中期息維持0.7元人幣

瑞聲科技中期少賺57% 不派息

波音737 Max一組件不合規 出現數百個不當鑽孔 

瑞銀計劃在瑞士逐步停用瑞信品牌

港元拆息全線向下 1個月HIBOR創逾兩月低 隔夜息跌34點子

SEC新規要求對冲基金和私募股權擴大費用披露

Nvidia：限制向中國出口 將永久失去領先機會

TikTok Shop據報美國業務虧損超過39億元

途虎養車正評估香港IPO需求

Swift：美元佔比升至紀錄高位

傳實施大額存款新規 人行：謠言

恒指高開146點 科指升1.2%升穿100天線 聯想升4.7%

友邦中期多賺45% 息42.29仙 新業務價值勝預期 香港增1.1倍

港股ADR升125點 夜期高水127點 美團、瑞聲、東亞等業績

美歐PMI數據疲軟 美債息回落 納指創1個月最大升幅 道指升184點

電視廣播：許濤與曾志偉將繼續帶領集團

北水增持南方恆生科技 減持鼎億

 