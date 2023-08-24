據積金評級，5.31%的投資虧損可能是強積金自2022年9月以來最大幅度的按月虧損，並將抵消今年首7個月超過80%的投資收益。8月份的投資虧損估算約為534億元（相等於469萬名強積金成員每人平均虧損約11,400元）。計入供款後，預計截至8月底強積金總資產約為1.099萬億元（2023 年年初至今增加約476億元），相等於成員平均賬戶結餘約為234,100元。

香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，但隨著成員響應積金局的多元化投資呼籲，該資產類別對強積金回報的影響力逐漸減弱。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天強調，由於內地房地產問題，香港及中國股市大幅下跌，強積金在8月份錄得約5.31%的投資虧損。

「今年首7個月，強積金錄得約646億港元的投資收益。8月份的投資虧損目前約為534億港元，令今年大部分收益在短短一個月內被抵消。雖然投資回報可能令人失望，但積金局主動的管治措施和教育成員多元化投資似乎正在產生積極的效果。」「中國房地產和整體經濟問題可能會影響今年餘下時間市況，但積金局已認真落實良好管治原則。這些原則不會直接影響金融市場，但確實促進了問責制，最大限度地減少了強積金計劃受託人委任的基金經理不當地持有風險過高的公司的可能性。」

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