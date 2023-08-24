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友邦：次季內地訪客來港投保八成為新客 料趨勢可以持續

香港與中國內地恢復通關，內地訪客來港回復來港投保，友邦保險（1299）香港的新業務價值按年增長1.11倍至6.81億美元，年化新保費則按年增長1.63倍至11.65億美元。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，今年上半年業務有受惠疫情期間內地訪客購買保險的需求累積，不過他指第二季購買保險的內地訪客有79%是新客戶，較第一季的59%擴大，反映有更多內地訪客來港尋求長期財務管理需求，認為內地訪客來港投保趨勢可以持續。

陳榮聲表示，第二季內地訪客來港平均保費為2萬美元，與第一季持平，是新冠肺炎疫情前的一倍，相對首季內地訪客主要購買長期儲蓄產品，至第二季危疾產品佔比有所上升至40%。友邦本地客戶群雙位數字的增長港元銀行定期利率持續高企，對於保單銷售會否受銀行存息高企影響，陳榮聲認為他們產品用於長期財務規劃和長期保障，與短期銀行儲蓄不同。

受惠香港新業務價值增長，友邦集團新業務價值按年增長37%至20.29億美元，年化新保費則增49%至39.84億美元，不過新業務價值率則按年降4.5個百分點至50.8%，主要因為香港與中國內地新業務價值率，按年分別下跌17.2和12.4個百分點影響。

陳榮聲解釋，因為在內地與東亞（0023）和中郵人壽合作的銀保業務擴大，它的銷售利潤率較低的儲蓄產品，但該部分的新業務價值其實按年上升了3倍，而香港業務則受內地訪客來港投保回歸，他們對長期儲蓄保險需求較大而提高該部分的佔比，不過他指出50%的新業務價值率相當健康，按新業務保費現值呈報的利潤率，仍按年保持穩定為10%，最重要是新業務價值有所增長。

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