內地銀行下調銀行利率，市傳監管部門要求保險公司不可再銷售預定利率3.5厘的保險產品。友邦區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，非分紅、全額保證回報的終身壽險，因產品回報率較高，過去內地銷售較熱門，不過友邦中國代理渠道並沒有銷售相關產品，因此相關法規改變對其影響甚微。

內地經濟第二季增長放緩，居民儲蓄率持續增加，對於內地居民對消費投資缺乏信心，會否影響內地人購買保險的意願，陳榮聲表示，內地人對投資保守，對投資更為小心，因為保險是儲蓄產品，目前情况實際會對保險有利。

集團首席執行官兼總裁李源祥則指，內地政府相當鼓勵退休和健康保障產品，近期該行推出年金退休產品，有良好的市場反應。他又指中國內地是該行業務非常重要部分，隨著內地市場的開放，可逐步開拓至新省份，針對中產階級和富裕的目標客群，當中機會相當巨大，有長期結構性增長動力。

近年債務投資特別是內房債務風險增加，對於會否是否需要減少部分資產如內房資產，集團首席投資總監康禮賢表示，該行資產分佈相當多元化，主要目標是與保險長期負債性質相匹配，他們不少資產投資在本地，同時國際上也有不少投資。他指即使營商周期的風險認知和取向有轉變，該行通過高水平審查和分析，維持投資組合的質表，因此該行沒有打算對投資組合作出任何改變。

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