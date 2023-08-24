匯豐公布，擬用社交媒體及街頭活動招聘人手，連同恒常招聘，料今年零售銀行新聘的前線員工人數按年增近兩成，客戶經理的招聘名額更會按年多七成。
匯豐表示，將舉辦招聘計劃「Knock Knock 開門見工」，會於本月26日（本周六）在銅鑼灣舉行快閃宣傳，並在街頭設置招聘大門。有意者開門後，即可觀看短片，當中會介紹匯豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，並解答銀行前線工作的內容。
隨後匯豐將於9月4日在Instagram (@hsbc_hk)舉辦24小時限定Instagram Story招聘日。據匯豐指，申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。匯豐指，是次活動希望招聘人手，到零售銀行的分行、客戶聯絡及遙距服務中心工作。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，公司特意舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入匯豐。
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