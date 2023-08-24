匯豐表示，將舉辦招聘計劃「Knock Knock 開門見工」，會於本月26日（本周六）在銅鑼灣舉行快閃宣傳，並在街頭設置招聘大門。有意者開門後，即可觀看短片，當中會介紹匯豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，並解答銀行前線工作的內容。

隨後匯豐將於9月4日在Instagram (@hsbc_hk)舉辦24小時限定Instagram Story招聘日。據匯豐指，申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。匯豐指，是次活動希望招聘人手，到零售銀行的分行、客戶聯絡及遙距服務中心工作。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，公司特意舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入匯豐。

其他報道

友邦：在內地沒售固定回報保險產品 禁售沒有影響

馬斯克試駕量產版Cybertruck 稱讚是「Tesla史上最好的產品」

滬深三大指數全線收升 滬指3100點得而復失

零跑汽車飈逾一成 據報擬與Stellantis洽商合作

友邦：次季內地訪客來港投保八成為新客 料增長趨勢可持續

強積金8月平均虧損11400元 抵消今年八成戶口利潤

【有片：埋身擊】比特幣以太幣後市大跌機會微 惟須續升才能確認升勢

中國建築上半年多賺15% 中期息增4%至0.275元

中壽料下半年保費增速放緩 在內地房地產的敞口較少

半日沽空金額81億 盈富增30%

東亞中期多賺75% 息0.36元 內地減值貸款比率上升 內房信貸風險敞口減低

中糧家佳康中期生物資產公允價值調整前轉賺1.8億人幣 不派息

中國通信服務上半年多賺7.3% 不派息

恒指半日高位收升341點 科指升3.2% 升穿10天、100天線

恒安國際上半年盈利跌4% 中期息維持0.7元人幣

瑞聲科技中期少賺57% 不派息

波音737 Max一組件不合規 出現數百個不當鑽孔

瑞銀計劃在瑞士逐步停用瑞信品牌

港元拆息全線向下 1個月HIBOR創逾兩月低 隔夜息跌34點子

SEC新規要求對冲基金和私募股權擴大費用披露

Nvidia：限制向中國出口 將永久失去領先機會

TikTok Shop據報美國業務虧損超過39億元

途虎養車正評估香港IPO需求

Swift：美元佔比升至紀錄高位

傳實施大額存款新規 人行：謠言

恒指高開146點 科指升1.2%升穿100天線 聯想升4.7%

友邦中期多賺45% 息42.29仙 新業務價值勝預期 香港增1.1倍