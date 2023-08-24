東亞銀行上半年減值撥備約25億元，按年上升16.7 %，但較去年下半年跌34%，李民橋稱，料撥備去年下半年已見頂，全年需要的撥備較去年改善。

聯席行政總裁李民斌稱，內房情況低迷，賣樓較差，在政府推出更多措施下，可恢復投資者信心，惟仍需時改善，料中國內地業務的減值貸款比率將維持3.15%相若水平。他又指，該行已將內房敞口減到最低，但不會「一刀切」，部分國營房企依然穩健，亦有不錯銷售，仍然選擇性接受有關內房貸款。

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