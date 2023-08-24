無可否認，以包括印花稅在內的交易徵費而言，港股在全球主要市場中幾乎最高，特別是年前疫情下港府開支大增，無計可施下，惟有向股票印花稅「埋手」，將稅率由0.1%上調至0.13%。數字上，0.1%和0.13%當然分別不大，特別是對散戶來說，買價值1萬元的股票，印花稅由10元上調至13元，好像不痛不癢；但作為國際金融中心，投資銀行及基金公司等單一金融機構的單日交易金額，動輒以十億計，就當某業務以往每年要支付1球美金的印花稅吧，加稅後變成每年交1.3球美金，加幅達到3成！10元加3成是3元，但100萬加3成就是30萬，在市淡、利潤減，但成本卻依舊高昂、甚至有所增加的不利情況下，想減低在港業務的規模，亦即是行內近年常說的Scale Down，也算是理性決定吧！

當政府以官腔回應證券界要求時，筆者總不相信財金官員不知道高印花稅的影響，但卻是無計可施，因為也實在找不到取代此收入來源的途徑。當然大市成交低迷，也不能將責任全部歸咎於印花稅上，但當炒波幅更大、「花臣」更多的美股、甚至北上炒A股的交易徵費，比炒港股的成本更低，而港股表現又落後於環球股市，投資者怎會願意入場買港股？然而，知道印花稅過高有問題是一回事，但庫房空洞又是另一回事，加股票印花稅，總比加個人薪俸稅、企業利得稅的反彈少得多。權衡利害，在想不出更好的開源方法前，維持原狀永遠是政府在矛盾當前的恒常取態。

財金部門對要求下調印花稅的回應，經常見到「印花稅不影響港股交投」這條Tagline，再搬出2021年加稅後的幾個月，港股成交依然高企來當理據，又說去年的港股日均成交，與加稅前的2020年相若，力證現時印花稅率合適。數字當然不騙人，但這些數字帶出一個重要的訊息是，如果市況夠好、氣氛夠旺，即使交易徵費提高，無論是大戶抑或散戶，其實也不是太介意，只要獲利空間夠大就可以，就像2021年的後加「士擔」時期，以及去年10月至今年1月的升浪等；但現時經濟有多差有目共睹，科企監管、內房爆雷，企業盈利能力降低，買股票輸多贏少，港股本身已不吸引，再加上高印花稅率這障礙，交投自然縮減，甚至就連想趁跌入場「執平貨」的投資者也拒諸門外。

再去為港股成交作死因分析，或許已經無濟於事，但總不能甚麼也不做，而且也不能做得太慢。想當年SPAC在外圍已經「炒爛」，本港才施施然引入，淪為業界笑柄。在以「結果為目標」的前提下，這些歷史教訓怎能重演？要刺激交投，又要保住庫房收入，世間安得雙全法？

近年港官喜歡抄襲，不，是仿傚才對，例如近日討論得沸沸騰騰的夜市。不是說上海也是另一個國際金融中心？何不向A股市場學習，由雙向徵收股票印花稅，改為單向徵收？英國及新加坡這些外國勢力，股票「士擔」一向全由買方支付，沽貨毋須交稅，豈不鼓勵投資者「割禾青」？還是祖國想得透徹，買貨不用交稅，直至沽貨一刻，才由賣方繳交0.1%的印花稅，變相鼓勵投資者只買不賣儲股票，將「全民皆股」進行到底，達至「人人有股炒」的境界。

表面上，單邊徵收印花稅，或會令政府少收一半稅，但在樂觀情況下，當交易成本降低，說不定會增加投資者的入場意欲，而且沽貨才要交稅，大戶想減磅時也會「停一停、諗一諗」，是否應該再多坐一會、作更長線的部署？再說，市況最差的時候，從來不是交投最低迷的時候，因為爭相沽貨或入場撈底，都會刺激交投，市況最旺的時候亦一樣，投資者踴躍短炒，成交自然水漲船高。最艱難是如現時這般的悶市，食之無用，棄之有味，港股吸引力難以在短時間內提升，才最需要通過減低交易成本來刺激交投。

單邊徵收或許能刺激交投，但庫房收入減少的問題，又如何解決？記得年初的財政預算案，波叔建議向馬會徵收額外博彩稅，更說出叫馬會「自己諗掂佢」的霸氣官威志氣Bite？其實同樣形式的額外XX稅，也可以在各方面向得到政府允許才經營的生意或企業徵收，而獨市經營港股生意的港交所（0388），不正是政府拓展財路的好對象？看看港交所近日公布的中期業績，明明成交金額、新股上市費收入等均告減少，但依然交出按年增長逾三成的半年溢利！原因之一，就是港交所坐擁大量現金，在高利率周期下，單單收息已經收了5.8億元有多！

既然港交所收入及溢利能夠逆市跑贏大市，兼且全靠港府特許經營，港交所才能成為本港唯一的股票交易所，在庫房需要補充資金的關鍵時刻，港交所實在責無旁貸。高印花稅令證券業及散戶不滿，減稅或單邊徵收印花稅的部分空缺，由交易所拿出部分利潤來承擔亦無不可，最少受影響的只有港交所股東，而受惠的有無數股民。「港交所係上市公司，點可以隨便額外加稅，股東損失邊個埋單？」買股票從來都有政策風險，由政府批出實質上的獨家經營權，政策風險自然更大。難道買了科網股的股民，在內地官方重手整治科企時，也去尋釁滋事，埋怨偉大黨領導的決策？

話又說回來，港府雖然對下調印花稅的訴求保持一貫的官腔，不過內地繼降低股票交易經手費及證券行佣金後，近日亦不斷吹風，股票印花稅或有機會下調，甚至連中證監已表明關注到坊間訴求。不是說港官最喜歡仿傚嗎？若內地真的減「士擔」，相信不用證券界多加請求，喜歡揣摩北大人旨意的港官，或許已會隨即建議跟風。

羅仕揚