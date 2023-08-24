恒指今早高開146點，高位升427點，低位升99點，高低波幅328點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為39.77%，下跌為23.42%，無升跌為36.79%。

恒指收市升366點或2.05%，報18212點，大市成交金額1015億元，較上日增加20.54%，是8月22日1022.67億元成交後最多；國指升150點或2.46%，報6267點。恒生科技指數收報4158點，升3.72%。

藍籌股成交金額517.01億元，佔大市成交50.93%；科指成份股成交金額300.23億元，佔大市成交29.57%；國指成份股成交金額427.52億元，佔大市成交42.12%。

24隻雙櫃台股，總成交1.56億元人民幣，相當於約1.68億港元，佔大市成交的0.17%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.52%，至113.4億元，佔大市成交11.17%。牛熊證成交金額49.73億元，增加44.73%；窩輪成交金額63.66億元，增加6.59%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、創科實業（0669）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌69隻升，7隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升10.44%，收報8.04元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.4%，收報77.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.91元，升8.31%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報15.56元，跌5.47%。

恒指上試10天線(18250.9點)。科指升穿10天線(4104.35點)、50天線(4150.44點)、100天線(4052.04點)。

北水南下合計淨流入44.46億元，較上日增加42.44%，淨流入金額是8月21日95.64億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入178.67億元，對上一次連續4日淨流入是8月15日。南水北上合計淨流入32.33億元人民幣，終止連續13日流出，是8月1日後最多，當日流入48.54億元。

午後消息股表現

零跑（9863）汽車飈逾一成 據報擬與Stellantis洽商合作。收報35.2元，升10.17%。

中國建築（3311）)上半年多賺15% 中期息增4%至0.275元。收報8.7元，升1.16%。

中壽（2628）料下半年保費增速放緩 在內地房地產的敞口較少。收報11.4元，升0.88%。

東亞（0023）中期多賺75% 息0.36元 內地減值貸款比率上升 內房信貸風險敞口減低。收報10.94元，升1.86%。

中糧家佳康（1610）中期生物資產公允價值調整前轉賺1.8億人幣 不派息。收報1.86元，升2.2%。

中國通信服務（0552）上半年多賺7.3% 不派息。收報3.34元，跌1.18%。

恒安國際（1044）上半年盈利跌4% 中期息維持0.7元人幣。收報29.1元，升1.04%。

瑞聲科技（2018）中期少賺57% 不派息。收報15.56元，跌5.47%。

今早及隔晚消息股表現

友邦（1299）中期多賺45% 息42.29仙 新業務價值勝預期 香港增1.1倍。收報69.7元，跌0.36%。

電視廣播（0511）：許濤與曾志偉將繼續帶領集團。電視廣播中期虧損擴大至4.07億元，不派息。收報3.92元，跌6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報140元，升7.44%。藍月亮集團（6993）收報3.72元，升0.27%。中信銀行（0998）收報3.45元，升0.58%。雲音樂（9899）收報69.45元，跌0.64%。中國中免（1880）收報108.8元，升1.12%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.186元，升3.91%。新奧（2688）收報78.4元，升0.51%。恒大物業（6666）收報0.73元，跌2.67%。快狗打車（2246）收報1.18元，跌4.07%。華住集團－Ｓ（1179）收報36.05元，升5.1%。平安好醫生（1833）收報17.46元，升3.68%。星島（1105）收報0.44元，無升跌。

白酒股珍酒李渡（6979）半年多賺逾兩倍，不派中期息。收報9.03元，跌0.88%。

佳兆業（1638）料中期虧損收窄10%至23%。收報0.205元，升3.02%。

藥明生物（2269）半年收入增近18%，純利不升反跌。藥明生物毛利率急跌，半年少賺一成。收報44.6元，升8.52%。

「嘉里金陵路項目」料2027年起陸續建成，成嘉里建設（0683）內地最大綜合項目。收報14.42元，升1.55%。

藥明生物（2269）中期盈利倒退一成至22.7億人幣。收報44.6元，升8.52%。

兆科眼科（6622）上半年虧損擴大至2.3億元。收報3.7元，升1.09%。

特步（1368）：有信心達成全年收入增長15%至20%。特步國際擬將旗下特步環球分拆上市。收報7.83元，升1.03%。

中集安瑞科（3899）中期純利升近三成至5.68億，不派息。收報7.48元，升1.91%。

ESR（1428）上半年盈利跌24%，稱正尋求生命科學領域發展。收報1.33元，跌3.62%。

IGG（0799）上半年虧損擴大至3.6億元。收報3.61元，升4.94%。

明源雲（0909）中期虧損收窄至3.23億人幣，不派中期息。收報3.91元，升8.31%。

建行（0939）上半年多賺3.36%，撥備前利潤按年降1.24%。收報4.11元，升0.49%。

中壽（2628）上半年新業務價值升19.9%，所持資產沒有出現信用違約。收報11.4元，升0.88%。

晶苑國際（2232）上半年賺7412萬美元，中期息0.6美仙。收報2.57元，跌4.46%。

中升（0881）半年純利跌12.8%，不派息。收報23.25元，升1.09%。

KenSir呂宇健增持HMVOD（8103）至5.01%。創52周高，見1.6元，收報1.59元，升20.45%。

雲鋒金融（0376）盈喜料中期轉賺1.3億元。收報1.13元，跌1.74%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.45元，收報2.4元，升39.53%；中國春來（1969）創上市新高，見6.4元，收報6.15元，跌1.6%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.17元，收報4.02元，升8.65%；名創優品（9896）創上市新高，見47.75元，收報47.2元，升5.71%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8492.05元，收報8492.05元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1077.65元，收報1077.45元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1082.6元，收報1082.6元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.2元，收報108.2元，升0.09%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.25元，升2.04%；南華金融（0619）創52周高，見0.425元，收報0.425元，升7.59%；中糧包裝（0906）創52周高，見5.97元，收報5.94元，升1.89%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.365元，收報0.365元，升4.29%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.115元，收報0.115元，升8.49%；OKURA HOLDINGS（1655）創52周高，見1.17元，收報1.07元，升0.94%；興紡控股（1968）創52周高，見0.3元，收報0.223元，升8.78%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見8.9元，收報9.1元，升1.11%；富力（2777）低見0.86元，收報0.97元，升5.43%；花樣年（1777）低見0.062元，收報0.065元，跌4.41%；康特隆（1912）低見0.041元，收報0.045元，跌10%；專業旅運（1235）低見0.137元，收報0.152元，跌1.94%；原生態牧業（1431）低見0.118元，收報0.12元，跌1.64%；裕承科金（0279）低見0.072元，收報0.085元，升11.84%；華顯光電（0334）低見0.28元，收報0.315元，升5%；綠地香港（0337）低見0.25元，收報0.275元，升7.84%；中國天弓控股（0428）低見0.179元，收報0.239元，升19.5%。

90隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.84元，跌1.18%；蒙牛（2319）低見24.3元，收報25元，升1.83%；現代牧業（1117）低見0.7元，收報0.72元，跌2.7%；低見24.3元，收報25元，升1.83%；龍源電力（0916）低見6元，收報6.05元，跌0.82%；理文造紙（2314）低見2.3元，收報2.33元，升0.87%；大中華控股（0021）低見0.075元，收報0.08元，跌3.61%；香港小輪（集團）（0050）低見4.78元，收報4.81元，升0.63%；中星集團控股（0055）低見0.25元，收報0.26元，跌8.77%。

異動股

上升異動股，包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.45元，收報2.4元，升39.53%；滄海控股（2017）收報0.305元，升35.56%；中播數據（0471）收報0.43元，升34.38%；民商創科（1632）收報0.34元，升28.3%；PLATT NERA（1949）收報0.18元，升25.87%；黎氏企業（2266）收報0.375元，升25%；CHI HO DEV（8423）收報0.085元，升21.43%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報13.82元，升21.23%；未來發展控股（1259）收報0.029元，升20.83%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）創52周高，見1.6元，收報1.59元，升20.45%；中國天弓控股（0428）創上市新低，見0.179元，收報0.239元，升19.5%。

下跌異動股，包括，百得利控股（6909）創上市新低，見0.98元，收報1.05元，跌38.24%；寶燵控股（8601）收報0.25元，跌26.47%；中國新消費集團（8275）收報0.265元，跌25.35%；英恒科技（1760）見52周低3.04元，收報3.18元，跌24.11%；偉源控股（1343）收報0.082元，跌23.36%；大成生化科技（0809）收報0.052元，跌22.39%；創聯控股（2371）見52周低0.016元，收報0.021元，跌22.22%；中生聯合（3332）創52周高，見0.32元，收報0.234元，跌22%；所羅門環球控股（8133）收報0.78元，跌20.41%；智中國際（6063）收報0.045元，跌19.64%；國瑞健康（2329）收報0.06元，跌18.92%。

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