首7個月出口跌14.65，進口跌12.5%，逆差2,616億元，相等於商品進口貨值的10.3%。

政府發言人表示，2023年7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析

2023年7月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌29.6%）、馬來西亞（跌24.6%）、韓國（跌17.4%）、中國內地（內地）（跌15.2%）和日本（跌13.2%）。另一方面，輸往泰國（升11.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌22.5%）和美國（跌5.8%）。另一方面，輸往英國（升34.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌30.3%）、越南（跌20.7%）、馬來西亞（跌20.2%）、台灣（跌19.4%）、日本（跌10.4%）和內地（跌4.5%）。另一方面，來自泰國（升11.0%）的進口貨值則錄得升幅。

2023年首7個月與2022年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌22.5%）、新加坡（跌21.2%）、內地（跌18.6%）、台灣（跌17.9%）和印度（跌15.2%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升11.0%）和荷蘭（升8.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌34.6%）、新加坡（跌28.3%）、越南（跌20.7%）、泰國（跌19.0%）、台灣（跌17.8%）和內地（跌8.9%）。

按主要貨品類別分析

2023年7月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減275億元，跌14.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減77億元，跌19.0%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減208億元，跌11.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減117億元，跌31.3%）。

2023年首7個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,370億元，跌17.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減778億元，跌26.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減262億元，跌8.6%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,360億元，跌17.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減799億元，跌31.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減295億元，跌9.4%）。

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